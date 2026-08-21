Betis - Real Sociedad: horario, canal y dónde ver en TV y online la jornada 2 de LaLiga EA Sports

El conjunto verdiblanco estrena una ilusionante temporada de Champions jugando ante su público frente al cuadro 'txuri-urdin', clasificado para la Europa League como vigente campeón de la Copa del Rey

La final del Mundial 2026 tuvo entre sus representantes al verdiblanco Giovani Lo Celso y al blanquiazul Mikel Oyarzabal, hecho que ha permitido que Real Betis y Real Sociedad retrasasen hasta este viernes sus estrenos en LaLiga EA Sports. Los de Manuel Pellegrini deberían haber arrancado con una visita al Valencia CF en Mestalla y el equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo tenía que hacer lo propio en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid (también con varios mundialistas que llegaron al menos a semifinales). Ambos recuperarán los duelos de la primera jornada en sesión intersemanal pero, antes, hispalenses y donostiarras empezarán el curso midiendo sus fuerzas en un choque en el Estadio La Cartuja correspondiente a la jornada 2 en Primera división.

Así llegan el Real Betis y la Real Sociedad

El Betis inicia por fin una campaña histórica. Será la sexta seguida en Europa con un Pellegrini que ha adornado su pleno continental con la ansiada clasificación para la UEFA Champions League por segunda vez en su centenaria existencia; pero, como remarcó el chileno en la previa, lo afrontarán sin descuidar la Copa del Rey y manteniendo como prioridad LaLiga EA Sports.

Para ello, se han preparado en una pretemporada con rivales de nivel en la que ha sumado una mayoría de victorias contra Sf Lotte (0-3), Recreativo de Huelva (0-1), Olympique de Lyon (4-0) y Arsenal FC (1-3); así como un empate con el AFC Bournemouth (2-2) y derrotas por la mínima ante Granada CF y FC Inter de Milán (sendos 1-0).

Por su parte, la Real Sociedad afronta también con ilusiones renovadas la 26/27 después de la excelente reacción tras un inicio pésimo de la 25/26 en el que llegó a coquetear con los puestos de descenso y tuvo que despedir pronto a Sergio Francisco, el elegido para suplir a Imanol Alguacil. La llegada de Pellegrino Matarazzo fue catártica y el equipo remontó, ganó la Copa del Rey ante el Atlético en La Cartuja y se clasificó para jugar la Europa League.

Este verano, en cambio, no ha cosechado buenos resultados en los amistosos: perdió contra el Toulouse FC (2-1), dos veces frente al FC Colonia (2-0 y 2-1) y con el Chelsea FC de Xabi Alonso (3-1); empató ante el Racing de Santander (1-1) y logró victorias de prestigio con el Wolverhampton Wanderers (1-2) y el Aston Villa de Unai Emery (2-4). Pese a ello, tienen muy claras las ideas y llegan con confianza.

Fecha y horario del Real Betis - Real Sociedad de la jornada 2 de LaLiga

El choque entre Betis y Real Sociedad tendrá lugar a partir de las 21:00 horas de este viernes, día 21 de agosto de 2026, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Luego, para recuperar la primera jornada, los verdiblancos volverán a jugar a la misma hora el próximo martes 25-A en Mestalla frente al Valencia CF y el conjunto 'txuri-urdin' jugará el miércoles 26 (también a las 21:00 h) en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

¿Dónde ver en directo por televisión el Betis - Real Sociedad?

Este partido de la segunda jornada de la temporada liguera en Primera división será retransmitido en directo por la televisión de pago, en el canal Movistar+ LaLiga TV, sintonizable tanto a través de la plataforma de Movistar+ como en su versión web y en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que también lo ofertan, como son los casos de Orange TV o de LaLiga Bar.

Betis No Iniciado - R. Sociedad

¿Cómo seguir online el Betis - Real Sociedad?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este viernes entre el Real Betis Balompié y la Real Sociedad de Fútbol, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.

Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la jornada 2 en la máxima categoría nacional y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Manuel Pellegrini, de Pellegrino Matarazzo y del resto de protagonistas.