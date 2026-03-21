Espanyol - Getafe CF: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 29 de LaLiga

Se vuelve a disputar una nueva jornada de LaLiga EA Sports. El RCDE Stadium disfrutará de un Espanyol - Getafe con tres puntos muy importantes en juego para ambos equipos. Los de Manolo González necesitan ganar para dejar atrás la mala dinámica que los tiene sin ganar en todo el 2026

Espanyol y Getafe se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en el duelo correspondiente a la jornada 29 de LaLiga que se disputará en el RCDE Stadium, y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos se disputará en la tarde de hoy, sábado 21 de marzo.

Una cita que es importante para los dos conjuntos debido a la situación en la que se encuentran. Los de Manolo González están atravesando por un momento muy complicado en la temporada en el que parece que no levantan cabeza. Los futbolistas pericos siguen creyendo en su entrenador. Sin embargo, ya son once partidos consecutivos sin vencer en LaLiga y la situación es más que preocupante.

Siete derrotas y cuatro empates desde que comenzó el año para el RCD Espanyol de Manolo González. No conoce la victoria en lo que va de año y ya son más de tres meses sin ganar en casa. Parece que, gracias a la gran primera vuelta, no peligra la categoría para los catalanes. Pero lo que parecía que iba a ser una temporada histórica para el conjunto perico parece que quedará para el olvido debido a la segunda vuelta que ha realizado el equipo.

Asaltar Cornellá

El Getafe viene de perder por la mínima en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, dejando una gran impresión y jugando con un jugador menos durante la mayor parte de la segunda mitad por la polémica acción de Abqar. Sin embargo, el conjunto madrileño se encuentra en una posición cómoda de la tabla clasificatoria. Noveno y con 35 puntos en el casillero, mira desde la distancia, por el momento, los puestos de descenso.

Los de la capital llegan a un estadio de los que peor se les da en LaLiga. Los azulones no ganan en casa del RCD Espanyol desde hace más de diez años, en la temporada 2013/2014. No obstante, Bordalás y lo suyos tratarán de asaltar el RCDE Stadium al igual que hizo hace un par de semanas con el Bernabéu. El Getafe quiere aprovechar la mala dinámica de su rival para respirar aún más tranquilo en la tabla.

Espanyol - Getafe CF: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Espanyol ante el Getafe CF, correspondiente al partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports, se disputará en el RCDE Stadium hoy sábado 20 de marzo de 2026, a partir de las 16:15 horas. Se espera una temperatura agradable cercana a los 15º y una tarde soleada con escasas nubes en el cielo de la ciudad condal.

Espanyol - Getafe CF: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en DAZN LaLiga 2 (dial 58 en Movistar+ y dial 114 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Espanyol - Getafe CF: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del RCDE Stadium. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.