Real Sociedad - Villarreal: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 14 de LaLiga

Una Real Sociedad que llega en una buena dinámica se mide al conjunto groguet que desea conservar la tercera plaza

El partido que abre la jornada dominical es la Real Sociedad ante el Villarreal en el estadio de Anoeta.

El conjunto de Sergio Francisco, ha dado un golpe en la mesa en las últimas semanas pasando de ser en la zona baja de la tabla a situarse en la novena posición y ya cuenta con 16 puntos en su casillero. En la pasada jornada liguera, se vio las caras frente al Osasuna, los txuri-urdin sacaron la victoria de El Sadar gracias a que firmaron una gran actuación en la segunda parte.

La Real lleva más de 54 días sin conocer la derrota, en los últimos seis compromisos ligueros únicamente ha perdido en uno, el resto son dos empates y tres victorias. Como local, ha logrado 10 puntos en los seis partidos que ha disputado en su estadio.

Por otro lado, el Villarreal, llega también en un gran momento de forma, es tercero y tiene 29 puntos. El fin de semana pasado, jugó contra el Mallorca y terminó llevándose la victoria por medio de un tanto de Oluwaseyi, aunque podría haber anotado más goles, pero el submarino amarillo se topó con un muro llamada Bergstrom.

R. Sociedad No Iniciado - Villarreal

Los de Marcelino García Toral, suman casi los mismos días sin perder que la entidad blanquiazul, quien se haga con el triunfo acabara con la racha del otro. De los últimos seis enfrentamientos ligueros, solo ha perdido ante Real Madrid, empatado frente al Real Betis, en el resto todo ha sumado de tres. Según el balance entre ambos equipos, hay más opciones de que se lleva la victoria el Villarreal: 20 victorias, 16 empates y 15 derrotas.

Real Sociedad - Villarreal CF: fecha y horario del partido de la jornada 13 de LaLiga 25/26

El partido entre la Real Sociedad y el Villarreal CF, tendrá lugar este domingo 30 de noviembre de 2025, a las 14:00 horas, en el estadio de Anoeta.

Real Sociedad - Villarreal CF: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimocuarta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por DAZN y por el canal DAZN LaLiga, sintonizable en el dial 55 a través de la plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como en las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 113) o LaLiga TV Bar (302).

Real Sociedad - Villarreal CF: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este domingo entre la Real Sociedad y el Villarreal CF, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimocuarta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Sergio Francisco, Marcelino García Toral y del resto de protagonistas.