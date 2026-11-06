El Racing de Santander niega los insultos a Pedro Sánchez, denunciados también por LaLiga en Getafe y Elche

El club cántabro afirma que los cánticos que llamaban "hijo de puta" al presidente del Gobierno procedían en realidad de los aficionados del Real Madrid desplazados a El Sardinero

A menos de un mes para las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, cada vez es más habitual que en algunos estadios de LaLiga se mezcle fútbol y política. Así, algunos aficionados han decidido poner el foco en el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia el que se dirigen insultos que son debidamente denunciados.

Sin embargo, el Racing de Santander ha rechazado que los insultos al líder del PSOE que se pudieron escuchar durante el partido disputado ante el Real Madrid en El Sardinero procedieran de su afición, después de que LaLiga incluyera estos cánticos en su escrito de denuncias por incidentes en la última jornada de LaLiga.

El Racing de Santander asegura que su afición no está politizada

Fuentes del club cántabro han asegurado a la Agencia EFE que condenan cualquier tipo de violencia o insulto, pero han negado que los autores de los gritos fueran seguidores racinguistas. Según han trasladado, los cánticos, en los que se escuchó "Pedro Sánchez, hijo de puta" se prolongaron durante unos diez segundos y procedían de la zona en la que se encontraban los aficionados del Real Madrid, equipo al que se enfrentaba el Racing en esa jornada.

Además, el club montañés ha señalado que, incluso, hubo seguidores del Racing que mandaron callar a quienes estaban profiriendo los insultos. En este sentido, ha defendido que su afición no está politizada y ha desvinculado de ella este tipo de manifestaciones, aunque LaLiga recogió en su informe que, un minuto antes del comienzo del encuentro, aficionados locales entonaron el citado cántico contra Pedro Sánchez.

En Getafe y Elche también se cantó "Óscar Puente, asesino"

En dicho escrito semanal, remitido al Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia, también se incluyen otros incidentes registrados en los estadios del Getafe y el Elche.

Así, en el Coliseum, antes del inicio del partido Getafe - Sevilla, un grupo de aficionados locales entonaron el cántico "Óscar Puente, asesino", que también se escuchó antes de empezar el encuentro Elche - Valencia, acusando de ese modo al ya ex ministro de Transportes del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo que ha causado 69 víctimas mortales.

Otros cánticos denunciados por LaLiga

Por otro lado, el cántico "¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba con la Goma-2, que en Vallecas se prepara, que en Vallecas se prepara ¡PIM PAM PUM! la revolución!", entonado por aficionados del Rayo Vallecano frente al Celta de Vigom también figura en el escrito, junto a insultos de seguidores del Getafe hacia el Sevilla y el Leganés y del Albacete al Sabadell, en la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion.

LaLiga, que reclama desde hace años mayores competencias para combatir la violencia en los estadios, recoge a través de su plataforma LALIGAVS los reportes, sugerencias y requerimientos de los aficionados que acuden a los encuentros para contribuir a la detección y prevención de este tipo de comportamientos.