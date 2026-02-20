Álvaro García, jugador del Rayo Vallecano: "Lo pasé bastante mal al principio porque yo metía mucha cantidad de azúcar a mi cuerpo"

El delantero del conjunto de Iñigo Pérez ha respondido a una serie de preguntas sobre su salud y sus problemas a la hora de empezar jugar al fútbol, pero también repasó la actualidad del equipo y la situación en LaLiga EA Sports

Álvaro García se encuentra en su octava temporada en el Rayo Vallecano. El jugador de 33 años sigue siendo pieza clave con Iñigo Pérez, donde viene de lograr una asistencia en el partido contra el Atlético de Madrid, donde se llevaron la victoria. En este sentido, el ex del Cádiz ha querido repasar la actualidad del equipo franjirrojo, así como la situación con el césped de Vallecas o el sueño de la Conference League. Además, el delantero ha hablado de sus problemas con el azúcar en sus comienzos en el fútbol, pero ha apuntado que "ya está todo controlado".

Álvaro García, sobre el "logro" de debutar en Primera División

En este sentido, Álvaro García ha hablado, en Radio Marca, sobre diferentes cuestiones que también le han preguntado sus compañeros en el Rayo Vallecano. Uno de ellos ha sido Batalla, sobre el hecho de ser una institución en el club: "Siempre es bonito que te reconozcan. Este año estoy superando varias marcas, pero nunca me había imaginado ser el máximo goleador del Rayo en Primera ni ser el jugador con más partidos en Primera. Para mí haber debutado en Primera ya era un logro, lo que yo siempre había soñado de pequeño. He tenido la suerte de cumplir mi sueño, de que mis niños me vean jugar, en los cromos, las entrevistas. Eso para mí es muy bonito".

Por otro lado, Iraola le preguntó por la idea de ser entrenador en el futuro: "Para nada, pero él siempre me lo decía, que era muy inteligente tácticamente. Iñigo también me lo dice. Me estoy sacando los cursos, pero ahora mismo es disfrutar de lo que estoy haciendo. Lo veo difícil, pero quién sabe. Además, Mario Suárez insitió en los objetivos que tiene Álvaro García a corto plazo: "Lo de ir a la Selección lo veo cada vez más difícil. Disfrutar de lo que estoy haciendo, conseguir permanencias con el Rayo. Este año hemos vivido lo de la Conference que está siendo super bonito. Un hito mayor. Ganarla sería increíble, algo soñado y ojalá que la consigamos. Sobre todo, salvarnos antes".

Álvaro García habla sobre el césped de Vallecas

Además, Álvaro García se ha expresado por la lucha por la permanencia en Primera División: "No es estar 'cagaos', pero sí conscientes de que la Liga está muy igualada. Lo importante es que tenemos ocasiones. Eso quiere decir que el trabajo está ahí". Sobre la Conference League destacó que "si conseguimos la permanencia pronto, ojalá podamos volver a ilusionarnos con la Conference".

Álvaro García ha sido claro en torno a cómo vive los partidos en Vallecas con el estado del césped: "Nosotros intentamos salir desde atrás, atacar por banda y jugar el balón. Te resbalas en zonas donde normalmente no te resbalas y eso lo hace más difícil". Por úiltimo, el delantero del Rayo Vallecano quiso hablar de los problemas que tuvo con el azúcar y la importancia del nutricionista: "A ella la conozco a raíz de José Pozo. Antes de conocerla a ella no había rendido en Primera como para sentirme importante. Gracias a ella intenté sacarme el máximo rendimiento posible. Me ha ayudado muchísimo. Yo comía muy mal en Santander y me lesioné muchísimo. Intenté sacar lo máximo de mí. Lo pasé bastante mal al principio porque yo metía mucha cantidad de azúcar a mi cuerpo y ella lo frenó drásticamente. Ahora ya está todo controlado y la verdad que gracias a ello también estoy rindiendo a la edad que tengo".