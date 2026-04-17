Isi Palazón, tras el pase del Rayo Vallecano a semifinales de Conference al eliminar al AEK: "Ojalá que este sueño dure mucho"

El delantero del equipo de Iñigo Perez, que logró el gol de la clasificación a la siguiente ronda, habló tras el importante éxito del conjunto franjirojo en Atenas. Tras ello, el rival a batir será el Estrasburgo francés

El Rayo Vallecano logró el pase a semifinales de la UEFA Conference League pese a su derrota ante el AEK Atenas. La renta que llevaba el conjunto de Iñigo Pérez del choque de ida, 3-0, le permitió finalmente la clasificación a la siguiente ronda, dónde ya espera un Estrasburgo que ha eliminado al Mainz en cuartos de final. Sin embargo, el choque en Grecia dejó las malas noticias de las posibles lesiones de Álvaro García y Luiz Felipe.

De esta manera, Isi Palazón, que fue el goleador del Rayo Vallecano en la noche de ayer, comentó sus sensaciones tras eliminar al AEK Atenas. El delantero habló de la importancia de la clasificación a semifinales de la UEFA Conference League, la celebración del tanto del 3-1 y la eliminatoria que se les presenta ahora contra el Estrasburgo, el último obstáculo antes de la gran final de Leipzig en el Red Bull Arena.

Isi Palazón, sobre el AEK Atenas 3-1 Rayo Vallecano

De esta manera, Isi Palazón explicó el sufrimiento del Rayo Vallecano contra el AEK Atenas, que se habían puesto con un 3-0 a favor en el minuto 51: "Parece que cuanto peor se ponen las cosas, este equipo saca la casta y la garra. Va por todos esos aficionados que han venido hoy con nuestros familiares. En partidos así hay que jugar con el corazón. Hemos perdido muchos duelos, pero en el cómputo general les hemos superado así que a celebrarlo".

Sin embargo, Isi Palazón, en el minuto 60, apagó el sueño del AEK Atenas en Conference League, dejando al conjunto de Nikolic sin semifinales. Además, el equipo local tuvo oportunidades para seguir ampliando el marcador, ya que firmó hasta nueve remates a puerta a lo largo del partido, a diferencia de los cuatro que registró el conjunto de Iñigo Pérez, que cerró la eliminatoria con un 3-4 en el resultado global.

Isi Palazón explica el desarrollo del partido contra el AEK Atenas

Por otro lado, Isi Palazón hizo balance del desarrollo del partido, con varapalos en algunos de los jugadores de Iñigo Pérez, que interesa en el Villarreal: "Recuerdo un disparo mío en la primera parte y de Álvaro. Luego ya las lesiones, los goles... En el descanso nos hemos mirado a las caras. Es fundamental en un grupo como este. Nos han metido el tercero en la segunda parte, pero tenía algo dentro que me decía que no podía acabar así. He tenido fortuna al meter ese gol".

Sobre su gol en el minuto 60, Isi Palazón apuntó que "tenía la derrota de Bratislava en la cabeza y el gol va por esta gente". Gran parte del tanto del Rayo Vallecano también la tiene Pedro Díaz, que realizó una conducción del balón por el sector derecho del campo visitante hasta llegar al del AEK Atenas, cuando le pasó el esférico al murciano para que, con un control hacia delante, terminase con el mismo en la escuadra de Strakosha.

Isi Palazón ya mira al partido de semifinales contra el Estrasburgo

Isi Palazón quiso hablar también de la emotiva y eufórica celebración en el momento de su gol, que puso el definitivo 3-4 en el global de la eliminatoria: "Me quedo con la cara de los utilleros, los fisios, esas personas que están en la esquina. Somos un grupo excepcional. Queremos dar un paso más y queremos mejorar y corregir los errores. Ojalá que este sueño dure mucho".

Por último, Isi Palazón destacó el enfrentamiento en la siguiente ronda contra el Estrasburgo: "Tenemos también partidos de liga así que a prepararnos para todo". Tras eliminar al AEK Atenas, el Rayo Vallecano se medirá al equipo francés en una ronda que definió los emparejamientos en semifinales de la UEFA Conference League.

De esta manera, el Shakhtar se medirá al Crystal Palace, siendo la ida el próximo jueves 30 de abril y la vuelta el siguiente jueves siete de mayo. De la misma manera, el Rayo Vallecano volverá a ejercer de local en el primer partido de la eliminatoria, por lo que Vallecas acogerá el duelo ante el Estrasburgo del 30 de abril y el estadio francés será testigo del decisivo choque entre españoles y franceses, el siete de mayo.