Fran García explica la razón por la que estuvo "muy cerca de dejar el fútbol"

El jugador del Real Madrid, que no está teniendo mucho protagonismo esta temporada, se ha sincerado con Mario Suárez hablando sobre los graves problemas físicos que le hicieron pensar en colgar las botas

Fran García está viviendo su tercera temporada en el Real Madrid. El futbolista de 26 años, con una dura competencia en el lateral izquierdo, no está teniendo el protagonismo que podía esperar, pese a tener minutos en cinco de los últimos siete partidos de los de Arbeloa. Por otra parte, el defensa se ha sincerado en una entrevista con Mario Suárez, exjugador del Atlético de Madrid, en el que ha desvelado que estuvo muy cerca de colgar las botas por los diferentes problemas físicos que ha sufrido, por lo que le dio importancia a la figura del "coach".

Fran García desvela la llamada del Real Madrid durante su etapa en el Rayo Vallecano

De esta manera, Fran García, que viene de no jugar un minuto en la victoria del Real Madrid ante el Levante en el Bernabéu, ha hablado en el canal de Youtube de Mario Suárez, llamado 'El Camino de Mario'. El defensa de 26 años ha desvelado cómo fue su paso por el Rayo Vallecano y su fichaje por el conjunto blanco: "Encaja más conmigo. Es todo diferente, como más cercano, más familiar. Fue sentirme en casa. Yo en enero, antes de que cerrara el mercado de fichajes llega la oferta de Alemania. El Rayo dijo que había que hablar con el Real Madrid que tenía derecho de tanteo. El Bayern paga la cláusula y parecía que ya estaba hecho. Estaba todo empaquetado para ir a Alemania. Pasados unos días, llamó el Madrid y me dijo, te quedas en el Rayo hasta final de temporada y luego, te vienes".

Además, Fran García tuvo palabras hacia Vinicius, en el principal foco por la pitada que recibió del Bernabéu el pasado sábado y la que valoró Álvaro Benito. En este sentido, el lateral izquierdo del Real Madrid define al brasileño como "muy buena persona. Un tipo que cuando está, se nota, es de los que te pueden solucionar cualquier jugada. Este año creo que ha cambiado un poco, pero es un tío que siempre una sonrisa en la cara. Es alegre, tiene carisma. Es de los que suman en el vestuario". Sobre Bellingham destacó que "lo hace todo bien, dentro y fuera del campo. Es un fenómeno. Es un tío de 10". Por otro lado, el ex del Rayo Vallecano apuntó un detalle de Rodrygo alabándole: "No se le ha dado la importancia que realmente debería de tener, como que siempre ha estado un poco a la sombra de Vini".

Fran García recuerda la llegada de Mbappé y valora "los graves problemas físicos" que ha tenido

Por otra parte, Fran García recordó la llegada de Mbappé al Real Madrid: "Fui de los últimos en enterarme de su llegada". El lateral destaca del francés "la facilidad. Se adapta bien al vestuario. Muy buena gente y la capacidad que tiene de generar, la facilidad que tiene de irse. Eso es un don. Tengo la sensación de que Vini es tipo trabajo y él es talento. Llega en su primera temporada y es el máximo goleador y este año, creo que va a serlo también. Eso, no sólo para él, si no para el resto es un plus".

Por último, Fran García se abrió con Mario Suárez para contar que estuvo "muy cerca de dejar el fútbol. Me lo planteé. Dos luxaciones, fractura de hombro..". Además, el jugador del Real Madrid hace especial hincapié en la figura del coach en estas situaciones: "No se da la importancia que tiene en el deporte una figura así".