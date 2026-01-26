El Real Madrid apunta a Neil El Aynaoui tras su irrupción en la Copa África

El Real Madrid ha incorporado a su radar a Neil El Aynaoui, centrocampista de la AS Roma, después de su rendimiento con Marruecos en la Copa África. El club blanco mantiene contactos preliminares y evaluará su evolución en la Roma antes de decidir si activa la opción de fichaje antes del verano

El Real Madrid vuelve a moverse en el mercado de fichajes. Sin necesidad de acelerar operaciones ni de intervenir en el mercado invernal, el club blanco continúa ampliando su agenda de futbolistas con proyección, atento a perfiles que puedan encajar a medio plazo en su modelo deportivo.

En ese contexto aparece el nombre de Neil El Aynaoui, centrocampista marroquí de 24 años que milita en la AS Roma. La información, adelantada por Sky Sports, sitúa al jugador bajo seguimiento específico tras su destacada actuación internacional durante la Copa África.

Un perfil que encaja en la lógica del club blanco

El Aynaoui no es una apuesta inmediata ni una necesidad urgente. Su nombre encaja más en la estrategia habitual del Real Madrid: detectar talento en fase de crecimiento, observar su adaptación en una gran liga y decidir con información completa. El centrocampista llegó a la Roma en el verano de 2025 procedente del RC Lens por 23,5 millones de euros, una inversión que refleja el potencial que se le atribuye.

En su primera temporada en Italia, el marroquí ha participado en 18 partidos oficiales, con 1 gol y 1 asistencia. No se ha consolidado aún como titular indiscutible, pero sí ha dejado señales de fiabilidad y margen de crecimiento en un entorno competitivo y exigente como la Serie A.

La Copa de África como punto de inflexión

Donde El Aynaoui terminó de llamar la atención fue en la Copa Africana. Con Marruecos, subcampeón del torneo, el centrocampista se convirtió en un fijo en la medular, disputando todos los encuentros con regularidad y mostrando una madurez competitiva que contrastó con su rol más secundario en Italia.

Ese rendimiento no pasó desapercibido para los ojeadores del Real Madrid, que intensificaron el seguimiento durante el torneo. Más allá del impacto mediático, el club valora su consistencia, su capacidad para sostener el ritmo y su lectura táctica en escenarios de máxima presión.

Observación prolongada y sin prisas

La hoja de ruta es clara. El Real Madrid no contempla movimientos en enero, pero sí quiere comprobar cómo evoluciona El Aynaoui en la segunda mitad de la temporada. La adaptación a la Serie A, la continuidad en la Roma y su respuesta en partidos de mayor exigencia serán factores determinantes.

Según las informaciones, ya se han producido contactos preliminares con el entorno del jugador, siempre en un tono exploratorio. No hay negociación abierta ni plazos marcados, solo una evaluación constante que encaja con la política de discreción del club blanco.

La predisposición del jugador y el escenario de verano

Desde el entorno del futbolista, la disposición es positiva. El Aynaoui vería con muy buenos ojos la opción de vestir la camiseta del Real Madrid y priorizaría esa vía si llega una propuesta formal en verano. A sus 24 años, el siguiente paso en su carrera se plantea como una gran oportunidad.

El interés del Real Madrid no garantiza un desenlace inmediato. Dependerá del rendimiento del jugador, de las necesidades reales de la plantilla y de la postura de la Roma. Además de tener en cuenta el futuro proyecto de Arbeloa que, tras vencer al Villarreal, empieza a dar sus brotes veerdes. Por ahora, su nombre ya está anotado. Y cuando eso ocurre en Valdebebas, suele ser porque el club ve algo más que una moda pasajera.