Tomás Roncero atiza a los jugadores del Real Madrid: "La gente espera más de Bellingham y Vinicius, no están a la altura"

El periodista, a pocos días de empezar un año y mes cargado de partidos para los de Xabi Alonso, analizó el problema del equipo en una temporada con resultados irregulares y que deja a varios futbolistas señalados

El Real Madrid vuelve este domingo al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Betis, en el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Para ello, los de Xabi Alonso llegan tras salir victoriosos de sus partidos ante el Alavés, Talavera y Sevilla. Sin embargo, esto no ha evitado las críticas hacia el equipo merengue, pese a que exfutbolistas como Raúl González han pedido paciencia con el técnico tolosarra. No obstante, Tomás Roncero ha atizado a jugadores de la plantilla como Vinicius y Bellingham.

Tomás Roncero, sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid

Por un lado, Tomás Roncero fue muy claro hablando en la Cadena Ser sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid, al que le defendió la semana pasada Eder Sarabia, entrenador del Elche: "La gente se ha dado cuenta de que Xabi Alonso no es el problema, bueno, que no es el mayor problema. La gente ve que le está costando dar con la tecla y que el vestuario no está a muerte con el cómo se deseara, pero notan que hay una actitud de los jugadores, sobre todo en los partidos gordos, que deja que desear, sobre todo las estrellas". Además, el periodista apuntó al mercado de fichajes: "Lo que no puedes fichar es saldos. Rebajas de enero no. ¿Os acordáis de Faubert? Que se quedaba dormido en el banquillo y que era malísimo el pobre. Si vas a traer a alguien, que te sume. Porque incluso Adebayor, Manolito, que nos hizo mucha gracia, tampoco aportó nada a la causa. Solo marcó dos goles en seis meses. Si te surge la opción..."

En este sentido, Tomás Roncero destacó la falta de un centrocampista, en un momento en el que Nico Paz podría regresar al Real Madrid en el próximo verano: "Entonces, buscamos un centrocampista, que digo yo que alguno habrá que sea realmente bueno, pero que por circunstancias en su club no esté bien valorado o no esté jugando mucho. Si tiene energía, es capaz de levantar la cabeza, sabe filtrar un pase interior, tiene orgullo competitivo y es de pierna fuerte. Es lo que necesita el Real Madrid. Güler tiene el talento y la calidad, pero luego en los partidos de pierna dura desaparece como un azucarillo.

Tomás Roncero analiza el problema con Bellingham y Vinicius

Tomás Roncero también incidió en el problema de la defensa del Real Madrid, con un Militao que estará de baja hasta el mes de abril: "Y luego tenemos el problema de la defensa. Carvajal y Militao son fundamentales, pero no acaban de remontar con el tema de las lesiones. Entonces, si yo supiera que van a estar bien para la segunda parte de la temporada, sin problema. Pero si es que no, me lo pensaría también. Porque son puestos muy importantes y no están siendo capaces de sustituirlos, así que tenemos un problemilla ahí".

Por último, Tomás Roncero comentó que "si Bellingham, Vinicius y Mbappé están on fire, te pueden ganar a cualquier rival. La gente espera más de Bellingham y Vinicius. Quitando a Mbappé, los otros dos no están a la altura".