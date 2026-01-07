Gorka Carrera, por decisión de Matarazzo, sustituye a Umar Sadiq en la Real Sociedad

Matarazzo se apoya en la cantera de Zubieta tras la salida de Umar Sadiq y cuenta con Gorka Carrera para tapar el hueco que dejará el nigeriano en la Real Sociedad

La marcha de Sadiq hacia el Valencia está en camino después de que Real Sociedad y el club valenciano hayan llegado a un acuerdo por el nigeriano. El atacante africano apenas había participado este curso de la mano de Sergio Francisco, que en alguna ocasión tuvo que apoyarse en el delantero para solapar las bajas en ataque. Para Matarazzo, Umar Sadiq no cuenta y es la oportunidad perfecta para salir rumbo al Valencia. Con su marcha, el nigeriano deja un hueco libre en el ataque que será para Gorka Carrera, delantero de la Real Sociedad B que sube al primer equipo por petición de Matarazzo.

Gorka Carrera sustituirá a Umar Sadiq en la Real Sociedad de cara al partido frente al Getafe

El atacante de Zubieta ya se estrenó en el primer equipo de la mano de Sergio Francisco, aunque no era un fijo para el donostiarra. La llegada de Matarazzo supone una nueva era en la Real Sociedad. El estadounidense, lejos de pedir refuerzos a la directiva vasca para dar un volantazo a la situación actual del cuadro 'txuri-urdin', mira al Sanse en busca de talento local. Tras subir a tres canteranos al primer equipo, la salida de Umar Sadiq ha dejado una vacante en la punta de ataque que ocupará Gorka Carrera por petición expresa de Matarazzo. De momento, el atacante vasco estará disponible de cara al partido de Getafe y causará baja para Ansotegi que recupera a Kita y Aguirre después de que Gorrotxategi y Zubeldia vuelvan tras la sanción que les impidió estar en el debut de Matarazzo. Mientras tanto, carrera quiere tener minutos en el primer equipo para aprovechar la oportunidad que le brinda Pellegrino Matarazzo, para ocupar de manera definitiva un hueco en la primera plantilla blanquiazul tras el adiós de Umar Sadiq.

La despedida de Sadiq en la Real Sociedad

Mientras tanto, Sadiq se ha despedido de sus compañeros en la Ciudad Deportiva de Zubieta, según informó la radio oficial del club valencianista. Los clubes se encuentran en negociaciones para cerrar la vuelta de Sadiq al Valencia, donde jugó cedido en la segunda parte de la pasada temporada y con una opción de compra al término de la misma. Si bien, en esta ocasión la operación sería un traspaso y no una cesión. Sadiq jugó diecinueve partidos con el Valencia (16 de Liga y 3 de Copa) con seis goles en total. En la presente temporada, el internacional nigeriano ha jugado siete partidos con la Real Sociedad, cinco en Liga, dos de ellos como titular, y dos en Copa del Rey, donde marcó un gol.