Karpin marca un plazo para su posible regreso a la Real Sociedad como entrenador: "Todo puede pasar"

El ex jugador txuri urdin, ahora seleccionador de Rusia, ha dejado la puerta abierta a un desembarco en el club donostiarra una vez que finalice su contrato, pues "moralmente" no puede dejar al combinado de su país en la actual situación

Tras la destitución de Sergio Francisco, que de algún modo venía a dar continuidad al proyecto que durante años lideró Imanol Alguacil, la Real Sociedad ha decidido dar un giro de timón para darle su banquillo once años después a un entrenador extranjero. Sin experiencia en LaLiga, muchos consideraron una apuesta arriesgada la contratación del Pellegrino Matarazzo, pero los resultados están dado la razón al presidente, Jokin Aperribay, y el director deportivo, Erik Bretos, sus grandes valedores.

El estadounidense firmó por lo que resta de temporada y la siguiente, hasta junio de 2027. Pero mirando al futuro, más de un aficionado txuri urdin se habrá ilusionado con las declaraciones de Valery Karpin, que dejó una gran huella en Anoeta como futbolista y no cierra la puerta a un regreso como técnico, aunque no de forma inmediata, pues no piensa romper el contrato que le une a la selección de Rusia, a la que dirige desde 2021. Un largo periodo en el que también ha dirigido de forma simultánea al Rostov y el Dinamo Moscú, hasta el pasado mes de noviembre, después de haber iniciado su carrera como entrenador en el Spartak Moscú y haber pasado también por el Torpedo Armavir, todo ello en su país. En España, por su parte, tuvo una breve experiencia de la mano del Mallorca en la 14/15, sonando también la pasada campaña para el Sevilla.

Dos y medio de contrato con Rusia

"Hace tiempo ya me preguntaban si me gustaría volver a España, sobre todo a la Real Sociedad o al Celta, que es el próximo rival de la Real. Siempre decía que sí, que la puerta está abierta. Ahora mismo sería imposible porque tengo dos años y medio de contrato con la selección rusa y no soy capaz moralmente de dejarla en ese estado. Pero dentro de dos años, dos años y medio, todo puede ser. ¿Quién sabe?", aseguró en declaraciones a DAZN.

La pregunta le fue formulada por López Rekarte, ahora comentarista televisivo y ex compañero del ruso en aquella Real Sociedad que fue subcampeona de LaLiga en la campaña 02/03 y jugó la Champions al curso siguiente. En total, Karpin disputó 194 encuentros con la elástica txuri urdin, en los que anotó 37 goles en dos etapas diferentes (1994-1996 y 2002-2005), pues entre medias militó en el Valencia y el Celta de Vigo. Por ello, su vuelta a Donostia para presenciar el choque ante el FC Barcelona (también estará el próximo domingo frente al Celta) trajo grandes recuerdos a los más nostálgicos, saludando a ex compañeros como Xabi Prieto, representante institucional del club.

La difícil situación de la selección rusa

El regreso del técnico de 56 años, por tanto, es una posibilidad latente, aunque ahora mismo sus cinco sentidos están puestos en una selección rusa que vive una situación "muy rara", como trató de explicar. "Solo podemos jugar partidos amistosos y no sabemos cuándo podremos volver a competir, ni siquiera si podremos hacerlo. Estamos optando por cambiar un poco la edad de los jugadores, sacar muchos jóvenes y probar a mucha gente, mientras esperamos a que nos dejen volver", destacó.

Confianza en Zakharyan, que "ya no busca excusas"

Uno de esos futbolistas que están en sus planes es Arsen Zakharyan, de ahí su presencia en Anoeta, si bien el centrocampista no pudo ser de la partida por unas molestias. A sus 22 años, el internacional ruso no acaba de dar el paso definitivo después de que la Real Sociedad invirtiese 13 millones de euros en su fichaje en el verano de 2023. Esta campaña solo ha sido titular en uno de los 12 encuentros de LaLiga que ha disputado, sumando apenas 282 minutos, poco más de los que lleva jugados en la Copa del Rey (247').

Pero, a pesar de ello, Karpin cree que el de Samara está en el camino correcto para confirmar todo lo bueno que apuntaba en el Dinamo de Moscú. "He venido para estar con Zakharyan, para hablar con él sobre cómo se ve a sí mismo en el equipo y cómo se siente. No es una lesión grave y posiblemente pueda estar para el partido del Celta. Contra Osasuna se vio que se sentía bien físicamente y con muchas ganas. Si le respetan las lesiones, después de casi dos años aquí, ahora sí tiene que demostrar el talento que tiene. Hace un año me decía que no le ponían, que no confiaban en él, y ahora ha cambiado su manera de pensar. Ahora dice que tiene que trabajar y demostrar que puede estar. Ya no busca excusas que no le ayudan", sentenció sobre el internacional.