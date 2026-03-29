La CAF responde tras quitar la Copa África a Senegal: "Respetaremos lo que diga el TAS"

La polémica decisión de retirar el título de la Copa África a Senegal sigue abierta y la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo será clave para determinar al campeón definitivo. Mientras tanto, la CAF espera y Marruecos sigue con el duelo en los tribunales

La crisis desatada en el fútbol africano tras la retirada del título continental a Senegal suma un nuevo capítulo. El presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, ha roto el silencio para asegurar que el organismo acatará cualquier resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo, en un caso que ha generado una de las mayores controversias recientes en el deporte.

La decisión de la CAF de otorgar el título a Marruecos tras revocar el triunfo logrado por Senegal sobre el césped ha provocado una reacción inmediata del país africano, que ha recurrido el fallo y mantiene viva la batalla legal. El conflicto, lejos de enfriarse, sigue creciendo a medida que se acerca la resolución definitiva del TAS, prevista para los próximos meses.

La CAF evita entrar en el fondo del conflicto

En una comparecencia celebrada en El Cairo, Motsepe optó por la prudencia al ser preguntado por el caso. El dirigente dejó claro que la CAF no hará más valoraciones públicas hasta que exista un veredicto definitivo.

“Respetaremos cualquier decisión del TAS”, afirmó, dejando entrever que el organismo considera el asunto cerrado a nivel interno, pero abierto en el plano jurídico.

El presidente insistió en la necesidad de centrar esfuerzos en el desarrollo del fútbol africano, evitando alimentar una polémica que ya ha traspasado fronteras.

Un título retirado que sigue generando tensión

La raíz del conflicto se encuentra en la final de la Copa África, donde Senegal se impuso en el campo, pero vio cómo posteriormente se le retiraba el título por una infracción reglamentaria.

La CAF consideró que la Selección senegalesa incurrió en una falta grave al abandonar momentáneamente el terreno de juego durante la prórroga, en protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos.

Aunque la acción no alteró el resultado deportivo inmediato, el penalti fue fallado y Senegal acabó ganando el partido, el organismo decidió aplicar el reglamento de forma estricta y otorgar una victoria administrativa por 3-0 a Marruecos.

Una decisión sin precedentes que ha sido calificada por la federación senegalesa como uno de los mayores escándalos en la historia del fútbol.

Senegal no cede y mantiene la batalla legal

Lejos de aceptar la resolución, Senegal ha elevado el caso al TAS, donde espera revertir la decisión y recuperar el título ganado sobre el césped.

Mientras tanto, el país ha continuado celebrando el campeonato como propio, en un gesto que evidencia la tensión existente entre las partes. Incluso en actos públicos recientes, los jugadores han mostrado el trofeo, reforzando su postura de legitimidad deportiva.

El recurso presentado se apoya en antecedentes jurídicos y busca demostrar que la sanción aplicada por la CAF es desproporcionada en relación con los hechos ocurridos durante el partido.

Cambios en la CAF para evitar otro caso similar

En paralelo a la polémica, la CAF ha anunciado una serie de modificaciones en sus reglamentos con el objetivo de evitar situaciones similares en el futuro.

Entre las medidas destacan ajustes en los protocolos arbitrales, el uso del VAR y los procedimientos disciplinarios, con la intención de reforzar la credibilidad del organismo.

Según explicó Motsepe, estos cambios pretenden garantizar que los incidentes vividos en la final no vuelvan a repetirse y mejorar la confianza en las decisiones arbitrales.

Un desenlace que marcará un precedente histórico

La resolución del TAS no solo decidirá quién es el campeón de África, sino que puede sentar un precedente importante en el fútbol internacional.

El caso enfrenta dos interpretaciones del deporte: la del resultado en el campo y la del cumplimiento estricto del reglamento. Hasta entonces, el conflicto seguirá abierto, y el título, en el aire.