Pape Gueye explica la polémica y todo lo sucedido en la final de la Copa África: "Lloré de emoción"

El futbolista del Villarreal, héroe de Senegal con su gol en el 94' a Marruecos, ha hablado de sus sensaciones tras levantar el título, la figura e importancia de Mané durante los últimos minutos y el penalti fallado de Brahim

Pape Gueye ya está de vuelta en la dinámica del Villarreal. El jugador de 26 años, que viene de proclamarse campeón de la Copa África con un gol suyo en el minuto 94, apunta al encuentro de mañana contra el Real Madrid en La Cerámica. Sin embargo, el centrocampista ha querido repasar todo lo sucedido en la final disputada el pasada domingo contra Marruecos, donde parte del combinado de Senegal se marchó al túnel de vestuarios en los últimos compases del partido. Además, el ex del Sevilla u Olympique de Marsella ha destacado la figura de Sané y el penalti fallado por Brahim.

Pape Gueye regresa a la disciplina del Villarreal con el foco en el Real Madrid

Pape Gueye viene de vivir uno de sus días más señalados en su carrera deportiva, ya que levantó la Copa África con Senegal, disputando los 120 minutos que duró el choque. Además, el centrocampista del Villarreal ha sido importante durante todo el torneo, siendo titular en seis de los siete encuentros que ha disputado su selección, firmando además tres goles. Tras ello, el jugador de 26 años está de vuelta con los de Marcelino y con el foco puesto en el encuentro de mañana ante el Real Madrid en La Cerámica, tal y como ha reconocido en los medios oficiales del submarino amarillo: "Estoy bien y preparado para jugar ante el Madrid. Quiero entrenar. Y he hablado con el técnico y el preparador físico y quiero ayudar al equipo en el partido de mañana ya que es un partido muy importante. Quiero estar a tope".

De la misma manera, Pape Gueye siguió reconociendo que "está muy bien y estoy feliz. He disfrutado mucho con la gente en Senegal, con los aficionados y con mi familia. Lo he podido hacer y ayudar a mi equipo en esta competición, con ese gol en la final, que ha sido muy importante para mí. Ha sido una locura. He visto los mensajes de los aficionados del Villarreal y le doy las gracias a todos ellos y a los aficionados de España, porque me han mandado muchos mensajes".

Pape Gueye cuenta sus sensaciones tras ver puerta ante Marruecos en el minuto 94 de la final

Por otro lado, Pape Gueye ha hablado, en El Partidazo de Cope, sobre lo que ocurrió en los minutos finales de la Copa África, cuando Brahim se disponía a tirar el lanzamiento desde el punto de penalti: "Nosotros pensábamos que no había sido justo y todos nos fuimos al vestuario. Luego Sadio Mané nos dijo: 'Vamos a continuar el partido'. Yo me quedé en el campo con Mané y no sé lo que dijeron mis compañeros en el vestuario. No llegué a entrar. Nos anulan un gol, el árbitro no va al VAR con el penalti... Y cuando se reanuda y Brahim falla el penalti pensamos: 'Es el momento'".

Por último, Pape Gueye reconoció que vio "las imágenes después del partido. Pasaron muchas cosas: Las toallas, el árbitro...Es el gol más bonito e importante de mi carrera. Era una final. Sentí muchas cosas. Es un sueño que tenía desde pequeño, hacer un gol para mi país en la final de la Copa de África. Lloré de emoción". El centrocampista del Villarreal señaló sus palabras hacia Brahim tras el penalti fallado en los últimos minutos: "Después del partido le dije que esto es el fútbol. Es una pena para él y para Marruecos, pero esto es el fútbol. Él es un gran jugador".