Nico Paz firma un recital en Roma y dispara al Como hacia Europa

Nico Paz volvió a exhibir su talento en la Serie A con una actuación estelar que confirma su crecimiento y lo sitúa entre los jóvenes más decisivos del fútbol europeo

El Estadio Olímpico de Roma fue el escenario de una noche inolvidable para Nico Paz, que volvió a demostrar por qué es uno de los nombres propios de la Serie A. El futbolista argentino, formado en la cantera del Real Madrid, lideró la contundente victoria del Como frente a la Lazio (0-3) con un doblete de altísimo nivel que confirma su explosión definitiva en el fútbol italiano.

Respuesta inmediata tras el tropiezo ante el Milan

El equipo dirigido por Cesc Fàbregas llegaba al duelo tras perder su condición de invicto en casa ante el Milan, pero reaccionó con autoridad en un campo históricamente complicado. El técnico español introdujo ajustes tácticos, reforzando el centro del campo con Caqueret, Perrone y Da Cunha, mientras Baturina asumía el rol de referencia ofensiva. La apuesta no pudo salir mejor.

Apenas habían transcurrido dos minutos cuando el Como golpeó primero. Tras una larga circulación de balón, Álex Valle encontró el espacio por la izquierda y asistió a Baturina, que definió con precisión para adelantar a los visitantes y silenciar al Olímpico.

Nico Paz, decisivo incluso en los momentos de presión

La Lazio intentó reaccionar y asumió el control del balón durante algunos tramos, obligando a Butez a intervenir con solvencia. Sin embargo, en el mejor momento de los locales apareció Nico Paz. El argentino aprovechó un balón mal defendido dentro del área para firmar el 0-2, castigando la falta de contundencia defensiva del conjunto romano.

El centrocampista ofensivo rozó el doblete antes del descanso desde el punto de penalti, pero Provedel adivinó su intención y mantuvo con vida a los locales. Aun así, el Como supo manejar los tiempos del partido y se marchó al vestuario con una ventaja más que merecida.

Un gol para enmarcar y un liderazgo incuestionable

Nada más arrancar la segunda mitad, el Como sentenció el encuentro. Álex Valle, ya plenamente recuperado, volvió a ser protagonista con un centro tenso que Baturina dejó de tacón. Allí apareció Nico Paz, que se acomodó el cuerpo y colocó el balón en la escuadra con un zurdazo espectacular. Un gol de auténtico jugador diferencial.

Con ese tanto, el argentino alcanzó los ocho goles en la Serie A, consolidándose como el segundo máximo realizador argentino del campeonato, solo por detrás de Lautaro Martínez. Más allá de las cifras, su influencia en el juego es total: dirige, acelera, filtra pases y marca diferencias en el último tercio.

El Real Madrid, atento a su progresión

El crecimiento de Nico Paz, internacional absoluto con Argentina pese a su juventud, no ha pasado desapercibido en Valdebebas. El Real Madrid busca talento creativo para conectar el centro del campo con atacantes como Vinícius o Mbappé, y el nombre del argentino vuelve a aparecer con fuerza. Su cláusula de recompra, inferior a los diez millones, convierte su regreso en una opción más que real.

Un Como lanzado hacia los puestos europeos

Con este triunfo, el Como se afianza en la sexta posición con 37 puntos, ampliando su ventaja sobre rivales directos y colocándose a solo cinco de los puestos de Liga de Campeones. La Lazio, en cambio, queda tocada tras una derrota que la aleja de la pelea europea.

Una vez más, Nico Paz fue el gran protagonista. Su actuación en Roma no solo confirmó su momento de forma, sino que reforzó la sensación de que su techo está todavía muy lejos. El presente es brillante y el futuro, sencillamente, promete mucho más.