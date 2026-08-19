Adarabioyo, un sondeo de altura para el centro de la defensa: Marcao y Castrín, con ofertas para salir

José Ignacio Navarro sondea también el mercado de efectivos para el eje de la defensa, ahora más o menos cubierto, pero con posibles novedades de última hora que podría liberar plazas y margen salarial también para los refuerzos deseados del centro del campo en adelante

El Sevilla FC tendría su defensa más o menos cubierta tras las incorporaciones a principios de verano de Juan Iglesias, Arouna Sangante y la posterior de Julio Díaz, con todas las posiciones dobladas y algún excedente aún por dentro, incluso pese a la jubilación de César Azpilicueta y los traspasos de Tanguy Nianzou y Federico Gattoni. No se cuenta con Fábio Cardoso, al que se ha instado por activa y por pasiva a encontrar acomodo, al tiempo que Marcao Teixeira, recuperándose de su enésima lesión muscular, maneja propuestas, sobre todo de Brasil, y es menos reacio a marcharse. Incluso, Andrés Castrín, que no ha renovado, podría cambiar de aires sobre la bocina.

Por esta razón, José Ignacio Navarro está muy pendiente, aparte de sus prioridades (dos mediocentros defensivos, uno de ellos el amarrado Giorgi Kochorashvili; un extremo y otro delantero), de las oportunidades de mercado que pueda haber en el apartado de centrales. Ya sondeó en su día a los veteranos Rubén Duarte (con un año más en los mexicanos Pumas de la UNAM) y Antonio Raíllo (idem en el RCD Mallorca), aunque desde Inglaterra incluyen ahora a los nervionenses en la carrera por un zaguero de 1,97 y 28 años que tiene un valor de mercado, según la web especializada 'Transfermarkt', de 16 millones de euros.

Se trata de Tosin Adarabioyo, anglo-nigeriano que llegó al Chelsea hace dos veranos procedente del Fulham y que no tendría sitio a priori a las órdenes de Xabi Alonso, con decenas de descartes por 'colocar' a menos de dos semanas del 'deadline day' estival. Diestro y ex canterano del Manchester City, esta misma semana se dio por hecha su venta multimillonaria al Benfica, uno de sus pretendientes junto a Aston Villa y Marsella, según 'TransferFeed' y 'Sky Sports', por lo que el Sevilla FC tendrá que pelear duro para incorporarle a sus filas. Encima, su salario de seis millones netos es otro gran impedimento, pudiendo acceder sólo en Nervión a una cesión con ficha compartida.

El Valencia se interesa por Castrín, en idéntica situación a Oso

Ambos descollaron el curso pasado, cuando terminaron siendo imprescindibles para Luis García Plaza y haciendo goles importantes para la permanencia del Sevilla FC en Primera división. El extremo, incluso, sigue siendo titular con el cambio de temporada, mientras que el zaguero, recuperado de unas molestias físicas que han lastrado su pretemporada, está por detrás de momento del recién llegado Arouna Sangante y el nuevo capitán Kike Salas. Joaquín Martínez 'Oso' y Andrés Castrín terminan contrato el 30 de junio de 2027 y están lejos de renovar, especialmente el segundo, con una propuesta muy baja.

Mientras que los nervionenses piden 10 millones más bonus por el carrilero, el Valencia CF habría preguntado recientemente por el defensor gallego, a quien sólo se dejaría mediante un traspaso que ronde los seis millones, conservando además el club blanquirrojo un porcentaje de sus derechos para una futura venta. El conjunto che, que este curso apunta a jugar con tres centrales, busca complementos para César Tárrega, Justin de Haas, José Copete y Mouctar Diakhaby, usando Carlos Corberán en pretemporada ahí al pivote Pepelu García, aunque no le llega el dinero. Con la cesión de Pablo Maffeo atada, insiste por Arnau Martínez, que puede ejercer de lateral diestro y central.