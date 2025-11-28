Matías Almeyda, un volcán que ruge con el derbi Sevilla - Betis: "Intento ser cauto, pero tengo un fuego horrible; soy un hincha"

El técnico argentino pide "sentimiento de pertenencia" a la hora de explicar esa repercusión mundial que tiene El Gran Derbi y que se ha demostrado con la presencia en la rueda de prensa de periodistas de Estados Unidos, México o Chile

"El derbi es un partido único que se recuerda durante muchos años". Matías Almeyda tiene una dilatada experiencia en los duelos de máxima rivalidad geográfica. No en vano, ha vivido en primer persona alguno de los 'clásicos' más celebres del mundo como el que disputan River Plate y Boca Juniors, las selecciones de Argentina y Brasil, la SS Lazio y la AS Roma, el FC Inter y el AC Milan, el Chivas y el CD Guadalajara, o también el que divide a la capital andaluza en los pasionales duelos entre el Sevilla FC y el Real Betis.

El 'Pelado' vivió El Gran Derbi como jugador y perdió por 0-3, derrota de hace 29 años que se ha encargado de demostrar que tiene muy presente y de la que espera resarcirse en el duelo de este domingo, también en el Sánchez-Pizjuán, pero ahora como entrenador. En este sentido, ha lamentado las lesiones importantes que presentan ambos conjuntos hispalenses y, aunque ha asegurado que no tiene "ninguna espina clavada del pasado", ha confesado que le gustaría "jugar al menos cinco minutos" para poder 'vengarse' de aquel duelo de la temporada 96/97 que le dejó "un recuerdo horrible".

El "fuego" que arde en el interior de Almeyda antes del Sevilla - Betis, su primer derbi como entrenador

"Es un partido único. El derbi es el folclore del fútbol. Son esos partidos que se juegan dos veces al año, si no te encontrás en alguna copa y donde se tiene que jugar con un sentido de pertenencia importante, porque esto es la historia de dos rivales de una misma ciudad. Eso marca un montón de cosas". "Me meto en la historia de los clubes en los que me dan la oportunidad de trabajar. Ahora acá estoy como entrenador. Tengo que tratar de ser cauto en mis declaraciones, pero por dentro tengo un fuego terrible", ha declarado el argentino en la rueda de prensa que ha celebrado este viernes, después del penúltimo entrenamiento del Sevilla FC antes de recibir al Real Betis.

El "recuerdo horrible" que Almeyda tiene de su único derbi como futbolista, hace casi 30 años

"Yo hago todo en la vida como viene y no tengo espinitas. Vivo el día a día y lo que pasó, pasó. Eso fue hace 30 años. Ahora soy el entrenador y deseo que mis jugadores estén a la altura y que yo mismo esté a la altura para darles las indicaciones correctas para poder ganar el derbi. No lo centro en mí, la verdad. Pero deseo con todo el alma poder disfrutar de un triunfo como entrenador en un derbi", ha manifestado sobre un encuentro en el que también ha lamentado profundamente las numerosas bajas de jugadores importantes en ambos equipos.

"Yo lo vivo desde un lugar especial por la experiencia de haber estado en otros derbis. Es una cosa de sentimientos, cuando lo juegas te metes dentro de la historia de un club. Además acá jugué. Hay una realidad ahí. Eso sí, el sentimiento que tienen los nacidos en el lugar es imposible de compararlo, pero nosotros nos vamos a tratar de contagiar de todo eso. Son partidos que quedan en la historia. Fíjense si quedan que ahora mismo me acaban de recordar el que perdí hace 30 años, ¿no?", bromeaba el siempre pasional entrenador argentino.

¿Cómo se puede explicar lo que significa El Gran Derbi en una ciudad como Sevilla a quien no lo sepa?

"Es un derbi, esto lo vienen preparando en la ciudad todo el año. Cuando vos llegas te esperan en el aeropuerto y te dicen '¡El derbi!'. Vas a comprar pan, '¡El derbi!'. Vas a la carnicería, '¡El derbi!'. Bueno, ahora llegó el momento. La ambición la tengo porque yo fui hincha. Sé lo que significa vivirlo desde afuera. Esto hay que ganarlo. Desde este lado hay que estar con la cabecita un poquito más fría pero también hay que saber que esa pasión hay que transmitirla con claridad. Ojalá que le podamos dar esa alegría que se merecen ellos y también nosotros".

"Sevilla tiene una tradición de fútbol muy importante, es una ciudad maravillosa que por suerte tiene uno de los mejores clásicos que hay. El fanatismo y las ganas por este deporte se notan en las calles, acá se vive el fútbol, se respira fútbol. Por eso estos partidos son tan lindos de jugar. Y de ganar. Yo no he tenido todavía la posibilidad de ganarlo y deseo hacerlo. Pero no es solamente cosa del equipo, es algo social. El fútbol acá pasa una barrera social. Pasión, ganas...", ha comenzado explicando a la pregunta de un periodista norteamericano.

"Cuando estaba entrenando en Estados Unidos a veces me era difícil transmitir esta pasión por el fútbol, pues allá está en un tercer lugar, más o menos, y acá es el primer lugar. Pasarán años y siempre se recordará tu primer derbi, el segundo, el cuarto, el que se empató, el que se ganó por muchos goles, el otro que no se ganó... Estamos frente a un partido que va a marcar historia", ha añadido Almeyda, quien ha recibido preguntas de medios de EE.UU., de México y de Chile que demuestran la repercusión mundial de El Gran Derbi.