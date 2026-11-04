Badé desvela la clave de la Europa League de Mendilibar: "Los objetivos del Sevilla cambiaron directamente"

ESTADIO Deportivo ha podido charlar con el central francés en tierras alemanas, pudiendo analizar y recordar uno de los momentos recientes más recordados del sevillismo, como es la consecución de la séptima en Budapest

Estos últimos años en el Sevilla FC poco tienen que ver con los años gloriosos que el conjunto nervionense ha podido vivir, cuando su nombre cabalgaba por toda Europa y conseguían hacer suya una de las competiciones más prestigiosas, como es la Europa League. Pocos se imaginaban vivir lo que han vivido cuando, en la colina de Gelserkinchen, una marea rojiblanca inundaba la ciudad alemana en busca de dar un paso de gigantes hacia la primera final europea de la historia del club. Y, más de veinte años después, los aficionados siguen recordando los siete títulos que ponen al Sevilla como el rey absoluto de la misma.

Sin embargo, en todos estos años de sufrimiento, hubo uno que dejó un importante resquicio de gloria deportiva. En 2023, cuando llegó Mendilibar para salvar al equipo del descenso, pocos podían imaginar que se acabaría logrando el entorchado europeo en Budapest, consiguiendo vencer en penaltis a la Roma de José Mourinho. Un hecho que escenifica, una vez más, el idilio sevillista con esta competición.

En ESTADIO Deportivo, aprovechando el viaje a Dortmund para cubrir el duelo del equipo verdiblanco en la Champions League, hemos podido hablar con uno de los jugadores claves de esa edición de la Europa League, como fue Loïc Badé. Su aparición en el mercado invernal dio un salto de calidad a una plantilla que se veía sumida al sufrimiento, pero que acabó consiguiendo la hazaña más inesperada.

- A usted le ha tocado vivir una época complicada con el Sevilla peleando por el descenso. ¿Cómo fue vivir estos momentos?

Son momentos muy complicados, porque sabes que este equipo no tiene que estar abajo. Lo sabes, la gente lo sabe. Fue un momento que, ahora que está atrás, no tenemos que olvidarlo. Ahora estamos mejor. Tenemos que seguir así, no olvidar lo que pasó. Seguir trabajando e intentar volver a Europa, si se puede.

- Hay un factor clave, que es la afición.

La del Sevilla, top. En estos momentos que fueron muy complicados, siempre la gente estaba con nosotros. Lo vimos en la Europa League, que ganamos. Lo vimos hasta el último partido de la temporada, contra Las Palmas en casa, que fue un partido importantísimo. Siempre estaban ahí para jugar grandes partidos y partidos de mierda. Siempre están con nosotros y eso ayuda mucho.

- ¿Cómo se sentía el Sánchez-Pizjuán en esos malos momentos?

Fue complicado, pero cuando hay momentos así, y que tu gente te empuja, tienes que seguir. Están todos contigo, entonces tú sí o sí tienes que ir y dar todo en el campo. Lo sientes y te ayuda mucho.

- Hablando ya de la Europa League, finalmente acabó llegando Mendilibar. ¿Salíais con el mensaje de luchar Europa o únicamente se pensaba en LaLiga?

La verdad es que cuando Mendilibar llegó, fue para salvar al club en liga, que eso fue lo más importante al final. La liga pasa antes, que si quieres jugar en Europa, tienes que estar bien en liga. Entonces, cuando Mendilibar llegó, fue para intentar ganar partidos de liga. Cuando ves que empatas en Manchester, y que ganas 3-0 en casa, que era uno de los favoritos, todo el alma del club, del Sevilla, de ganar esta competición, vuelve. Y los objetivos cambian directamente. Ese fue un partido clave en Europa y en liga también, porque desde ese momento empezamos a ganar casi todos los partidos.

- ¿Qué se le pasa cuando anota el 2-0?¿Se lo creía?

Yo no, la verdad que no. Mi primer objetivo es portería a cero, intentar estar fuerte y defender. A veces hay momentos que llegan y hay que meterla, y fue mi idea.

- ¿Se puede contar alguna anécdota de la celebración de la Europa League? Ahora que ya ha pasado el tiempo...

Eso es privado, que tiene que quedarse privado, pero la celebración fue top, como entre nosotros, y las personas cercanas, la familia y todos, que hemos disfrutado eso seguro. Fue muy top.

- ¿Cómo es ver esa marea rojiblanca por el centro de Sevilla?

Desde que ganamos la final, hasta que volvimos a casa para celebrar con nuestra gente. Cuando la ganas, la primera cosa que quieres es volver, para ver a tu gente, para ver que hemos sufrido mucho. Volvemos con la copa, y cuando ves que están todos aquí en el centro, es una locura.