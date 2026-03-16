Ingreso millonario a la vista para el Sevilla gracias a Koundé

El club de Eduardo Dato está a punto de percibir una jugosa cantidad por el traspaso del central francés una vez que se cumpla un requisito muy próximo

La delicada situación económica del Sevilla propicia que cualquier ingreso suponga un alivio para sus arcas y un paso más para cumplir con la hoja de ruta de cara a sanear las cuentas.

Así las cosas, en Nervión se encuentran pendientes de un dinero extra que tiene garantizado y que podría percibir en las próximas semanas, posiblemente ya en el mes de abril, cuando, en teoría, se cumplirán las condiciones para activar este ingreso millonario.

Un embolso correspondiente al acuerdo alcanzado con el Barça el verano de 2022 para el traspaso de Jules Koundé, sellado en 50 millones de euros más bonus por objetivos que el Sevilla podrá cobrar hasta 2027 en función de los partidos disputados.

El Sevilla percibirá 2,5 millones más por Koundé

Así, la entente entre las partes incluye un pago de 2,5 millones por temporada hasta 2027 si el polivalente central francés disputa al menos 45 minutos en el 60% de los partidos oficiales del curso, un objetivo que ya está prácticamente cumplido y que dependerá también hasta donde llegue el Barcelona en la Champions League.

De este modo, Koundé ya suma 34 partidos en el presente curso y el Barça jugará, como máximo, un total de 60 en el caso de que llegue lo más lejos posible en la máxima competición continental.

De hecho, el Sevilla no necesitaría que el zaguero jugara más en el caso de que no llegara a cuartos o semifinales, mientras que en el caso de que los azulgranas alcancen la gran final bastaría con que llegara a los 36 choques para activar el pago. Es decir, solo dos encuentros más.

Solo quedan dos partidos para garantizar el cobro

Cabe apuntar que Koundé cayó lesionado en la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey y sufre una lesión en el tercio medio del muslo que le obligó a perderse la visita del Sevilla y lo mantendrá alejado de los terrenos de juego varias semanas, si bien volverá con tiempo de sobra para jugar los dos partidos que faltarían para garantizar en clave nervionense el cobro de 2,5 millones de euros.

Un jugoso ingreso que ya percibió el Sevilla en las tres temporadas anteriores al cumplir sin problemas este requisito, ya que el galo ha sido habitualmente titular desde que aterrizó en el Camp Nou.

Además, el club de Eduardo Dato cobrará este ingreso también la próxima temporada, pues el acuerdo alcanza hasta la campaña 26/27, lo que es posible gracias a su renovación firmada por Koundé hasta junio de 2030.