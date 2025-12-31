Las peticiones de Del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, para 2026 y un 'aviso' a la plantilla: "Llega un mes de enero precioso"

El mandatario, en el brindis para despedir 2025, asegura que este año se han sentado las bases para mejorar en 2026, pide respeto a las lesiones y recuerda al equipo lo que viene en el mes de enero

El Sevilla brindó este miércoles por un feliz 2026 después del último entrenamiento del año en un acto informal organizado en el gimnasio del club con la presencia de la plantilla, el staff técnico liderado por Almeyda, la dirección deportiva y el Consejo de Administración, representado por el presidente, José María del Nido Carrasco, y el vicepresidente José Castro.

Así, tras un 2025 convulso que el Sevilla despedirá como décimo en la clasificación con 20 puntos, a ocho de Europa y a cinco del descenso, esta mañana todos los estamentos del club se han conjurado por un 2026 que mejore a su predecesor con un brindis en el que se pronunciaron las principales voces autorizadas del club.

No en vano, tomaron la palabra Matías Almeyda, que aseguró que han encontrado al camino para ahora recorrerlo en 2026, y también Gudelj, como capitán, y el máximo mandatario nervionense, que cerró el encuentro con su lista de deseos para 2026 y la ilusión de arrancar el nuevo año con un comienzo brillante en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El discurso de Del Nido Carrasco

En este sentido, Del Nido Carrasco cree que 2025 ha servido para clavar los pilares de un 2026 prometedor para los sevillistas. "El 2025 ha sido un año donde hemos sentado las bases de este nuevo proyecto con el compromiso de todos, aunque los protagonistas sean los jugadores", apuntó el dirigente sevillista, que tiene claro lo que le pide al nuevo año.

"Al 2026 pedirle que tengamos un buen año y que trabajemos con ambición y con ilusión. Empezamos con un mes de enero precioso con tres partidos en casa, debemos hacernos fuertes en nuestra casa, que todo el que venga sepa que jugamos ante nuestra afición y que se lo vamos a poner muy complicado", apuntó el presidente de la entidad de Eduardo Dato, que espera que 2026 sea benévolo en uno de los capítulos que más le ha perjudicado en lo que va de curso, con continuos problemas físicos que nunca han permitido a Almeyda contar con todos sus efectivos.

Pide que las lesiones respeten al equipo

"Que nos respeten las lesiones y que se cumplan los objetivos personales y colectivos", apuntó el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, que afronta un año muy movido por las negociaciones para la venta del club ante las ofertas recibidas por grupos inversores extranjeros, tanto que todos los indicios señala que 2026 pondrá fin a su mandato en el Ramón Sánchez-Pizjuán.