Qué pasó con... Raúl Rusescu: El delantero rumano al que el Sevilla presentó en la Cruzcampo y con un Seat Ibiza que no 'engañó' a Emery

La etapa como sevillista del rumano Raúl Rusescu estuvo marcada desde su presentación. Unai Emery lo caló pronto y tan sólo le dio 7 minutos en LaLiga; en enero marchó cedido a Portugal

Hace un par de semanas publicamos el ‘Qué pasó con… Nosa Igiebor’ y el vídeo del exbético no sólo fue uno de los más vistos en redes sociales, generando multitud de interacciones, sino que también pasó lo que suele pasar: que provocó una mijita de hate. Algún que otro ofendidito que se llevó las manos a la cabeza, sin entender que esta sección viene cargada de ironía. Como si yo tuviera la culpa de que Nosa hubiera jugado en el Betis y fuera el fichaje estrella de ese verano.

Pero uno de esos mensajes llamó mi atención. El amigo Cristian tenía razón y el exsevillista Raúl Rusescu merecía su espacio aquí. Por eso, en el último Qué pasó con… del 2025, tus deseos son órdenes, Cristian: Qué pasó con… Raúl Rusescu, el delantero rumano que fue presentado en la fábrica de Cruzcampo, junto a una pila de botellines y un Seat Ibiza. El chiste se cuenta solo.

Raúl Rusescu fue el primer fichaje del Sevilla FC 13/14

Nos remontamos a la temporada 13/14, con Unai Emery como entrenador de un Sevilla FC que acabaría ganando la Europa League ante el Benfica, con Bacca y Gameiro como principales artilleros sevillistas. Rusescu, que firmó por cinco temporadas con el Sevilla FC a cambio de poco más de dos millones de euros a razón de algo menos de medio millón de ficha por año, nunca convenció a Emery, quien tan sólo le dio 316’ de juego en siete partidos. En LaLiga, de hecho, tan sólo jugó 7 minutos ante Osasuna, participando el resto en la fase de grupos de la Europa League y en Copa del Rey.

Con esos números, no es de extrañar que en enero acabara saliendo al Sporting de Braga portugués en préstamo, a pesar de que Rusescu llegara como el primer fichaje del Sevilla FC 13/14 procedente del Steaua de Bucarest, siendo el Pichichi de la liga rumana con 21 tantos.

En Portugal tampoco le fue especialmente bien, volviendo en verano y saliendo nuevamente cedido al Steaua al año siguiente. Allí, tanto la afición como la prensa local le recibió con los brazos abiertos, ganándose también el cariño del seleccionador de su país, que volvió a convocarlo con Rumanía. Finalmente, Rusescu y el Sevilla FC llegarían a un acuerdo para rescindir en agosto de 2015, una vez que éste estuviera obligado a volver a Nervión para entrenarse bajo las órdenes de un Unai Emery que no quería tener que volver a verlo.

Rusescu, un referente de la televisión de su país

Y es que la etapa de Rusescu como sevillista vino marcada desde el inicio, siendo presentado en la fábrica de Cruzcampo junto a una pila de botellines y un Seat Ibiza. Que yo no tengo nada en contra del Ibiza, pero que a un 'killer' del área no lo presentas junto a un utilitario. El City no presentó a Haaland con un Ibiza ni Cristiano Ronaldo saltó al césped de un Santiago Bernabéu abarrotado al volante de un Seat Ibiza… Eso y que su físico no era el más agraciado, pues sembró las dudas de un sevillismo que rápidamente vio que venía bajo de forma y pasado algo de peso.

Rusescu acabaría retirándose en 2023, tras estirar su carrera por Turquía y clubes menores de Rumanía. Actualmente participa en la televisión de su país como tertuliano siendo una de las figuras más relevantes del fútbol rumano, a pesar de que su experiencia en el extranjero no fuera la más brillante.