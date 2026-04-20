Nuevo e importante paso hacia la construcción del nuevo Sánchez-Pizjuán

El Ayuntamiento de Sevilla da luz verde al proyecto de ampliación del estadio nervionense con la aprobación del Estudio de Ordenación presentado por el club. Se prevé ampliar el aforo, instalar una cubierta y crear una plaza pública en Gol Sur con aparcamiento subterráneo

El proyecto de remodelación del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ha dado un nuevo e importante paso. Sobre el papel, está previsto que las obras comiencen en el verano de 2027 y se alarguen durante tres años, ampliando el aforo hasta los 55.000 espectadores. Pero, además, se instalará una cubierta que protegerá todo el graderío y el recinto se abrirá a la ciudad por medio de una nueva plaza pública en la explanada de Gol Sur, que será utilizada con fines comerciales y de ocio.

A expensas de posibles alegaciones vecinales

Así se refleja en el Estudio de Ordenación presentado por el Sevilla FC, el cual ha sido aprobado este lunes por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla. Ahora quedará en exposición pública durante 20 días, plazo en el que los vecinos, que ya se quejaron de su posible impacto, podrán presentar alegaciones antes de pasar por el pleno del Ayuntamiento.

Un espacio público para el disfrute de los vecinos

Al margen de las dudas existentes por el posible traslado del equipo a La Cartuja, pues las fechas no cuadran, lo cierto es que desde la entidad de Nervión ven cómo sigue tomando forma uno de sus proyectos estratégicos. Así, en el documento que regula los cambios urbanísticos necesarios, redactado por IDOM Consulting, se recogen las características de ese gran espacio público que irá orientado hacia la avenida de Eduardo Dato, el cual se pondrá a disposición de los vecinos del barrio.

En dicha plaza se podrá disfrutar de la sombra generada por la nueva cubierta, estando previstas más actuaciones para mitigar el efecto de isla climática y contribuir a reducir la temperatura media de la zona. Además, dicho espacio se podrá disfrutar todos los días del año, y no solo exclusivamente cuando haya partido.

El Sevilla FC cede a cambio unos terrenos de su Ciudad Deportiva

Como contrapartida, el Sevilla FC ha cedido dos espacios diferentes a la ciudad. Por un lado, pasarán a ser de titularidad municipal unos terrenos de 10.000 metros cuadrados en la parte norte de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. En ella se prevé adecuar una gran zona verde para crear un ·espacio agradable" que conectará con la estadio de metro de Pablo de Olavide y el futuro barrio de Villanueva del Pitamo.

También cederá parte del nuevo aparcamiento

Además, el club sevillista también cederá al menos una planta del aparcamiento subterráneo que será construido bajo la citada explanada anexa a Gol Sur, que hoy día se utiliza como zona logística en días de partido. Se desconocen aún las dimensiones de dicho parking, pero el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha asegurado que las que correspondan al Consistorio serán "para los vecinos".

Satisfacción en el Ayuntamiento de Sevilla

"El Sevilla Fútbol Club plantea esta actuación puesto que su estadio ha quedado obsoleto para los objetivos de crecimiento deportivo, social y económico que se marcan en los próximos años. Como Ayuntamiento entendemos que Sevilla no puede permitirse quedarse atrás. Apostamos por contar con infraestructuras deportivas de referencia internacional que sean motivo de orgullo, no solo para los sevillistas, sino para toda la ciudad de Sevilla. Se plantea una ordenación para modernizar el estadio, para que esté más integrado en su entorno y para que sea más útil para la ciudadanía", apuntó De la Rosa al valorar de forma positiva el Estudio de Ordenación.