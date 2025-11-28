Reina la concordia entre las directivas a 48 horas del 'Día D'

Discreta visita de Del Nido Carrasco y Ángel Haro al Ayuntamiento de Sevilla, donde los recibió un José Luis Sanz que fue uno de los grandes artífices de su reencuentro a principios de este año

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, recibió este viernes a los presidentes de Sevilla FC y Real Betis a poco más de 48 horas de que se dispute en el Ramón Sánchez-Pizjuán el primer El Gran Derbi de la temporada 25/26 en LaLiga, fijado para las 16:15 horas del próximo domingo 30 de noviembre. Tanto José María del Nido Carrasco como Ángel Haro García departieron con la máxima autoridad política de la capital andaluza en un ambiente de máxima concordia, posando en el balcón techado con vistas a la Avenida de la Constitución que completa el despacho del primer edil, el único que habló en un acto mucho más discreto que en ocasiones anteriores.

"Emblemas de la ciudad y orgullo para los sevillanos"

Sanz se vanagloriaba durante el acto de la restablecida comunión entre las dos grandes instituciones deportivas de la ciudad, auspiciada en gran parte por el político popular a finales del primer trimestre de 2025, tras el desencuentro producido por la denuncia por parte verdiblanca a tres jugadores blanquirrojos (Isaac Romero, José Ángel Carmona y Juanlu Sánchez, sancionados a posteriori contra el RC Celta, por celebrar su triunfo en el último derbi en 'La Bombonera' exhibiendo banderas con el escudo tachado de su eterno rival). "Hoy se escenifica la unión de ambos clubes con toda Sevilla como testigo en las horas previas del derbi más importante de España”, aseveraba Sanz, que presumía “de los dos grandes clubes que hay en Sevilla, emblemas de la ciudad y un orgullo para todos los sevillanos”.

Un fuerte dispositivo de seguridad por ser, como siempre, partido de Alto Riesgo

"Pido a ambas aficiones y a todos que vivamos un gran día con deportividad y con la pasión que nos caracteriza y nos hace únicos en el mundo. Sintámonos orgullosos de nuestros colores desde el respeto y la concordia y volvamos a hacer de nuestro derbi un evento seguido en todo el mundo”, zanjaba el alcalde, que ha supervisado esta semana un dispositivo de seguridad a la altura de un evento que, como de costumbre, ha sido declarado por la Subdelegación del Gobierno en Andalucía, a instancias de la Comisión Antiviolencia, como partido de Alto Riesgo, de tal manera que se destinarán casi 400 efectivos policiales. Los cortes de tráfico comenzarán a lo sumo tres horas antes del comienzo del partido y durarán hasta una después, con refuerzos en las líneas C1, C2, 5, 27, 28 y 29 de Tussam, así como del conocido como Tranvibús (TB1) a Sevilla Este. Desde mediodía se controlará el consumo de bebidas alcohólicas en las inmediaciones del Ramón Sánchez-Pizjuán.