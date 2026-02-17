El Sevilla FC celebra el Año del Caballo y presume de su tirón mediático en China: "El cuarto club español con más seguidores"

El club nervionense saltó al campo el pasado sábado, en el polémico encuentro liguero ante el Deportivo Alavés, con camisetas conmemorativas y en compañía de niños de este país asiático. Además, el presidente de los comerciantes chinos estuvo invitado en el palco del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Ni que decir tiene que no fue la imagen que más se recuerda del polémico encuentro que el Sevilla FC disputó el pasado sábado ante el Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán, un encuentro disputado en pleno Día de San Valentín donde no hubo precisamente un flechazo amoroso entre el árbitro navarro Iosu Galech Azpeteguía y el entrenador nervionense o sus pupilos Juanlu Sánchez o Joan Jordán. Todos ellos fueron expulsados ante millones de espectadores en China, donde se siguió multitudinariamente un encuentro que, de manera oportuna, comenzó con un estratégico guiño comercial del club con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino.

El Sevilla FC celebra el Año del Caballo con sus seguidores chinos

Conquistar el potente y multitudinario mercado asiático es una obligación para todos los departamentos de mercadotecnia de clubes de primer nivel. "El Sevilla Fútbol Club, como es tradicional en los últimos años, se ha unido a las celebraciones del Año Nuevo chino. Durante el partido del pasado sábado frente al Deportivo Alavés, los jugadores del primer equipo saltaron al terreno de juego luciendo una camiseta roja conmemorativa del Año del Caballo, rindiendo homenaje a una de las festividades más importantes de China: el Festival de Primavera, que marca el inicio del nuevo año según el calendario lunar", explica la entidad en un comunicado publicado este mismo martes.

En su escrito, los medios de comunicación del Sevilla FC explican que los futbolistas blanquirrojos que saltaron en el once inicial estuvieron acompañados en su salida al terreno de juego por niños del Aula de Cultura de China en Sevilla, "como símbolo de unión de ambas culturas". "En el ámbito institucional, el club sigue fortaleciendo sus vínculos con el país, y la Asociación de Comerciantes Chinos de Andalucía estuvo representada en el palco de autoridades por su presidente, Lin Ke", explica la nota, que concluye resaltando prósperos resultados de marketing en el gigante asiático.

El Sevilla FC es el cuarto equipo español con más seguidores en China

"El Sevilla FC sigue cosechando grandes registros en su expansión internacional en China, país en el que está cerca de alcanzar los 2,5 millones de seguidores en las redes sociales Weibo y Douyin. Con ello, el club se consolida como el cuarto equipo español con más seguidores en China y el que registra el mayor ritmo de crecimiento en el caso concreto de Weibo, apoyándose en la creación de contenidos especialmente diseñados para el público chino", ha explicado.

Recientemente, el Sevilla FC también ha seguido difundiendo allende las fronteras el éxito de su aplicación SevillaFC+, con la que pretende expandir su imagen a todos los rincones del mundo con contenidos audiovisuales. "La plataforma de contenidos Sevilla FC+, sigue recibiendo reconocimientos a nivel internacional. En esta ocasión, la entidad pudo exponer esta nueva estrategia de interacción con sus aficionados en uno de los eventos más importantes de Europa en la industria deportiva, como ha sido el SPOBIS 2026 celebrado los días 4 y 5 de febrero en Hamburgo (Alemania)", explicó el club, que estuvo representado allí por su directora digital, Jara Cisneros.