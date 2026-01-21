Copete da el susto en el Valencia: no entrena con el grupo

Cömert, que el pasado verano era un descarte, ha sido el único central que se ha ejercitado hoy a las órdenes de Corberán pues el central astigitano se ha quedado en el gimnasio para gestionar las cargas, aunque su presencia el sábado no corre peligro

Se le acumulan los problemas a Carlos Corberán antes de la cita liguera del próximo sábado frente al Espanyol en Mestalla, ya que en la sesión de hoy el técnico valencianista no ha podido contar con José Copete, prácticamente el único central que tiene sano con los que cuenta el míster ya que el suizo Cömert apenas entra en los planes de Corberán aunque todo apunta a que volverá a tener minutos este fin de semana ante la plaga de lesiones en el centro de la defensa.

Pese a todo, la ausencia del central astigitano no debe preocupar a Carlos Corberán ya que no ha entrenado por mera gestión de cargas y se ha quedado en el gimnasio haciendo trabajo en solitario, por lo que todo apunta a que debería estar para el duelo del próximo sábado sin contratiempos, siendo su pareja Cömert, pues los dos únicos centrales que el míster valenciano tiene sanos a día de hoy.

La búsqueda del central en el mercado

El fichaje de un defensa central era la prioridad al inicio de este mercado de enero ante la baja de Mouctar Diakhaby, que se vio obligado a pasar por el quirófano perdiéndos así lo que resta de temporada. La baja del franco-guineano ya obligaba a buscar un central pues dejaba a Corberán tan solo con tres centrales, y uno de ellos prácticamente un descarte como Cömert, que en circunstancias normales habría salido el pasado verano pero no se le encontró destino.

Desde entonces César Tárrega y José Copete ha sido la pareja de centrales titular de Corberán pero necesitaba un efectivo más para repartir los minutos. Y el Valencia se está moviendo en el mercado de enero buscando un central en buenas condiciones económicas, siendo la opción de Justin de Haas la que más convence en Mestalla. El zaguero neerlandés acaba contrato el próximo 30 de junio con el Famalicao y no tiene pensado renovar, de ahí que el club portugués se plantee su venta ya que es la última oportunida de sacar algo de dinero por él.

Para colmo, lesión de César Tárrega

Pero si la llegada de un nuevo central era una gran necesidad ante la lesión de Diakhaby, ahora con la lesión de Tárrega es una verdadera prioridad. El canterano che cayó lesionado en el partido ante el Getafe y este martes, tras ser sometido a pruebas médicas, se le diagnosticó un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

Ahora, el defensa valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva de Paterna hasta mejoría clínica que le permita reincorporarse con el resto del equipo, señaló el Valencia en el parte médico, que si bien no indicó el periodo estimado de baja todo hace indicar que se perderá varios partidos.