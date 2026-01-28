No tiene dudas con Guido Rodríguez: "Es de los que tiran del grupo y es lo que el Valencia necesita"

Miguel Herrera, su ex entrenador en Tijuana y América, define al mediocentro argentino como un futbolista muy "completo" que puede ser "clave" en la resurrección del conjunto che en esta segunda vuelta de LaLiga

Con las aguas más calmadas después de dos victorias consecutivas en LaLiga, el Valencia aún no descarta realizar un cuarto fichaje en este mercado de enero. Se baraja la opción de firmar a un extremo o un lateral diestro, pero para ello antes debe producirse alguna salida y no es fácil colocar a jugadores como Dani Raba, Baptiste Santamaria o André Almeida, reacios a marcharse pese a su rol secundario. Mientras tanto, Carlos Corberán ya prepara el compromiso del próximo domingo ante el Real Betis en La Cartuja con Unai Núñez y Guido Rodríguez integrados en la dinámica del grupo. Ambos se suman a Umar Sadiq como refuerzos invernales y podrían debutar ante los verdiblancos, siendo especialmente morboso el caso del mediocentro, pues podría hacerlo ante su ex equipo.

Tras abandonar el club bético de forma gratuita al no querer renovar, el internacional albiceleste fue tentado de nuevo desde Heliópolis el pasado verano, pero no hubo acuerdo con un West Ham que ahora sí le ha rescindido los seis meses que le quedaban de contrato para que llegue como agente libre a Mestalla. De momento solo ha firmado por media campaña, aunque ambas partes están por la labor de alargar dicho vínculo.

Así es Guido Rodríguez

A sus 31 años, el campeón del mundo afronta ilusionado este nuevo reto y en Mestalla esperan mucho de él. En este sentido, Miguel Herrera, figura clave en su carrera, no duda de que el Valencia ha acertado de pleno con su fichaje. "Es un mediocentro clásico, muy ecuánime, con excelente manejo de pelota y desarrollo de juego. Es fuerte, inteligente y tácticamente muy sólido. Aunque es lento, tiene buena salida, capacidad aérea y aporta mucho al equipo sin ser llamativo en el aspecto técnico. Es un futbolista con mucho carácter. Tiene personalidad, liderazgo silencioso y contagia a sus compañeros. Es de los que tiran del grupo en los momentos difíciles, algo que el Valencia necesita para salir del bache actual", aseguró el ex seleccionador mexicano en Tribuna Deportiva.

Clave en la carrera de Guido Rodríguez: lo descubrió en Argentina

El preparador azteca fue quien firmó a Guido Rodríguez para el Tijuana y lo tuvo también a sus órdenes en el América, mostrando su felicidad por la trayectoria que ha tenido luego en el fútbol europeo. "Lo conocí cuando fuimos a Argentina a ver jugadores para Xolos de Tijuana. Guido estaba prestado de River Plate (en Defensa y Justicia) y me llamó la atención. Lo trajimos a Tijuana, hizo un año y medio extraordinario y luego decidí llevarlo al América, donde se convirtió en pieza importante del equipo, ganando títulos como el Campeón de Campeones. Luego me ha sorprendido gratamente. Desde su llegada al Betis, mostró consistencia y buen nivel, y luego en Inglaterra siguió cumpliendo. Guido es un jugador completo, con experiencia internacional y campeón mundial con Argentina", destacó.

Un 'consejo' para Corberán

"Su mejor desempeño es como pivote único, sosteniendo la media cancha, pero también se adapta a jugar en doble pivote. Puede complementar bien a jugadores como Pepelu, aportando equilibrio y estabilidad al centro del campo", añadió Herrera sobre la forma en que Corberán puede utilizar a Guido Rodríguez, al que ve incluso con opciones de ser titular ante su ex equipo: "Espero que sí. Es un jugador que suma, contagia y aporta actitud. Puede ser clave para mejorar la dinámica del equipo y ayudar a superar la situación complicada que atraviesa el club".

El Valencia como rampa de lanzamiento hacia el Mundial

Al respecto, el técnico mexicano afirmó también que ve al conjunto che con mimbres de sobra para espantar los fantasmas del descenso. "Creo que tienen plantilla suficiente para mantenerse en Primera. Si levantan el nivel en esta segunda parte de la temporada, pueden salir adelante, y la afición jugará un papel importante", apuntó, sin descartar en el caso personal del mediocentro que esta nueva aventura le ayude a volver a la selección y ganarse un sitio en el Mundial del próximo verano. "Si tiene un buen torneo en Valencia y vuelve a mostrar su nivel, seguro que estará en competencia por un puesto. Es un jugador que siempre está en la consideración del cuerpo técnico argentino", sentenció.