Ayoze 'dijo no' a Real Madrid y FC Barcelona

El delantero del Villarreal desvela que tuvo ofertas del Real Madrid Castilla y del Barça B, pero apostó por el Newcastle y jugar en la Premier League

Ayoze Pérez ha repasado uno de los momentos más determinantes de su carrera futbolística. El atacante tinerfeño, hoy pieza importante en el Villarreal y fijo en las convocatorias de la selección española, ha desvelado que tuvo sobre la mesa ofertas tanto del Real Madrid como del FC Barcelona cuando aún militaba en el Tenerife, pero decidió rechazarlas para perseguir su gran sueño: jugar en la Premier League.

En una entrevista en el programa La otra grada, Ayoze explicó con naturalidad cómo fue aquel proceso, cuando todavía daba sus primeros pasos como profesional y varios gigantes del fútbol europeo llamaron a su puerta. “Tuve ofertas del Real Madrid Castilla y del Barça B. Eran tentadoras, claro, pero también tuve otras opciones que me ofrecían algo distinto”, confesó el delantero.

La decisión que cambió su carrera

Ayoze reconoció que, más allá de los clubes españoles, su futuro estuvo muy cerca de resolverse en otros destinos europeos. “Negocié con el Borussia Mönchengladbach y con el Oporto, que estaba casi cerrado. No entiendo muy bien por qué no se dio”, relató. Sin embargo, cuando parecía que su destino estaba decidido, apareció la opción que terminaría marcando su trayectoria.

“Al final llamó el Newcastle, fue el último en hacerlo. Me dijeron que iba al primer equipo, que sería importante, y yo tenía el sueño de jugar en la Premier. Así que no lo dudé”, explicó. Aquella apuesta, arriesgada para un jugador joven que rechazaba a dos colosos históricos, acabó siendo clave para su crecimiento futbolístico y personal.

En Inglaterra, Ayoze se curtió durante varias temporadas, ganando experiencia en una de las ligas más exigentes del mundo. Aunque su etapa en la Premier fue irregular en cuanto a cifras, le permitió madurar, competir al máximo nivel y consolidarse como un delantero polivalente y fiable.

Explosión tardía y reconocimiento en España

Ese bagaje ha terminado reflejándose en su regreso a LaLiga. Ayoze fue uno de los grandes nombres de la pasada temporada en el Villarreal, firmando los mejores números de su carrera. A sus 32 años, disputó 32 partidos oficiales, superó los 2.000 minutos de juego y anotó 22 goles, además de repartir cuatro asistencias.

Su rendimiento no pasó desapercibido para Luis de la Fuente, que decidió convocarlo para la Eurocopa de 2024 y convertirlo en un habitual de la selección. Una recompensa tardía, pero merecida, para un futbolista que siempre priorizó el proyecto deportivo sobre el nombre del club.

“Podría haber jugado en el Real Madrid o en el Barcelona”, admite ahora sin arrepentimientos. El tiempo ha confirmado que aquella decisión, tomada desde la convicción fue el punto de inflexión que le permitió construir la carrera que tiene hoy en día.