Foyth sobre su expulsión en Dortmund: "Creo que las decisiones del árbitro fueron muy duras para nosotros."

Juan Foyth analizó la derrota en Dortmund desde la autocrítica, asumió su responsabilidad en la expulsión y remarcó que el Villarreal debe levantarse rápido para afrontar los tres partidos restantes en casa sin margen de error

Juan Foyth describió la noche de Dortmund desde una mezcla de frustración y desazón por cómo se desarrolló el partido. El central explicó que el equipo había completado una primera mitad muy sólida antes de que todo se desordenara. Lo expresó sin rodeos: "Creo que las decisiones del árbitro fueron muy duras para nosotros. Ya no hay nada que hacer obviamente, ya no sirve quejarse, no sirve decir más cosas, pero bueno nos duele porque creo que el primer tiempo habíamos hecho un grandísimo trabajo, sentíamos que teníamos el partido controlado y en dos decisiones el partido se te va".

La valoración del argentino refleja el contraste entre lo que sintieron en el inicio y lo que terminó ocurriendo. Para él, aquel tramo inicial había sido el reflejo de un equipo concentrado y capaz de competir con solvencia. Sin embargo, el giro del encuentro dejó una sensación especialmente amarga por la manera en que se produjo. Foyth situó el foco en un cambio repentino que desdibujó el plan y condicionó todo lo que vino después.

Pese al golpe, el defensa insistió en la necesidad de mantener la cabeza alta: "Sabemos que hay que levantarse lo más rápido posible, que todavía tenemos posibilidad de clasificar, pero viendo cómo fue el partido es un resultado durísimo". La doble lectura aparece con claridad: el equipo se siente herido, pero no está rendido.

Autocrítica, disculpas y el peso de la expulsión

El central asumió su papel en el desenlace del encuentro y quiso dejar claro que su acción no tuvo intención. En su mensaje destacó la responsabilidad que siente hacia el grupo: "Por mi parte pedirle disculpas a mis compañeros, ya que a pesar de que no tuve en ningún momento intención de tocar la pelota con la mano, lo decía recién, si yo tuviera alguna intención me tendría que haber dedicado a ser portero porque los reflejos serían extraordinarios".

La reflexión incluyó también un mensaje para la afición desplazada a Alemania. Foyth agradeció el apoyo y lamentó no haber podido responder al esfuerzo de quienes acompañaron al equipo en el Signal Iduna Park: "Pedirle disculpas a la gente que viajó, la verdad es que las cosas no están saliendo en Champions como queríamos. Estamos trabajando muchísimo para que nos salgan, creo que lo demostramos en el primer tiempo, pero no pudo ser. Agradecerles por el apoyo de hoy, y bueno, que sepan que vamos a seguir intentándolo".

El defensa contextualizó el momento competitivo del equipo y el peso emocional que arrastra la plantilla en un torneo que no está ofreciendo los resultados esperados. Su mensaje, sin embargo, mantuvo un tono combativo y fiel al compromiso del vestuario.

Fe en la clasificación y obligación de competir en casa

Foyth recalcó que el grupo conserva la confianza pese a las dificultades: "Obviamente que tenemos fe, tenemos esperanza y hay que moverse en esa línea y seguir confiando en nosotros. Creo que hicimos un partido muy bueno, pero por momentos en Champions no nos salen las cosas, y no nos está acompañando la suerte". Sus palabras expresan la mezcla entre convicción y frustración que atraviesa el equipo en esta fase de la competición.

También insistió en que lo sucedido no debe arrastrarse a la Liga: "No, obviamente, es más, creo que hoy el primer tiempo demostró que competimos de igual a igual con cualquier rival. Nos tiene que dar confianza para seguir en liga y seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo en Liga y para los próximos partidos en Champions". Según él, esa versión sólida del primer tiempo debe servir como referencia en los dos frentes.

El futuro inmediato pasa por los encuentros como local. Foyth subrayó que no hay margen para relajarse: "Ahora en casa debemos afrontarlo con mucha seriedad, intentar buscar los tres puntos en cada uno de los partidos y llegar con vida al último". Y añadió una reflexión compartida dentro del vestuario tras el partido: "En la ducha tras el partido estábamos hablando que tenemos que ganar los tres partidos, no hay margen de error. Quizá ganando los tres partidos no nos da, pero es lo que nos queda ahora. No es la Champions que todos imaginábamos, que todos soñábamos, la Champions por la que trabajamos tanto el año pasado y eso nos duele mucho. Nos duele un montón pero no nos podemos caer, tenemos que seguir. Somos un grupo muy unido, y no vamos a dejar que este resultado nos afecte".