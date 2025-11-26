Quince días de sanción para Roig Negueroles por su comentario al árbitro en La Cerámica

El Comité de Disciplina ha impuesto una sanción de quince días al consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, después del incidente ocurrido tras el encuentro ante el Mallorca. El colegiado Guzmán Mansilla reflejó en el acta que el directivo se dirigió a él con un comentario crítico en la zona de vestuarios

El incidente que se produjo el pasado sábado en la zona de vestuarios del Estadio de la Cerámica tras el Villarreal - Mallorca ha tenido consecuencias disciplinarias. El Comité de Disciplina ha resuelto imponer una sanción de quince días a Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del club castellonense, por el comentario que dirigió al árbitro del partido, Guzmán Mansilla, justo antes de que este accediera a su vestuario.

Según quedó reflejado en el acta arbitral, el colegiado escribió de forma literal que “una vez finalizado el partido, y cuando me disponía a entrar por la puerta de mi vestuario, el consejero delegado del club local D. Fernando Roig Negueroles se dirigió a mí en los siguientes términos: ‘menudo arbitraje’. Este señor fue identificado por el delegado de campo del club local”. La descripción de los hechos permitió al Comité actuar de oficio, al considerar que el directivo accedió a un área restringida y profirió una expresión catalogada como desconsideración.

Acceso restringido en la zona de vestuarios

La sanción impuesta se apoya en el artículo 255 del Reglamento General de la RFEF, que regula con detalle quién puede acceder a los recintos anexos a los vestuarios durante un encuentro oficial. En ese apartado se especifica que únicamente están autorizados los miembros del equipo arbitral, los jugadores inscritos en el acta, entrenadores, servicios médicos y de fisioterapia, encargados de material, delegados de ambos clubes, y representantes federativos. Cualquier otra presencia no contemplada en la normativa puede ser objeto de sanción por el órgano competente.

El hecho de que Roig Negueroles se encontrara en dicha zona en el momento en que el árbitro regresaba a su vestuario, y además se dirigiera a él con una consideración negativa, llevó al Comité a aplicar el reglamento con firmeza. La resolución vincula lo sucedido a un acto de menosprecio que, aunque no reviste una gravedad superior, encaja en los supuestos sancionables.

Conducta considerada desconsideración

El segundo soporte normativo utilizado para la sanción se encuentra en el artículo 124, el cual aborda las actitudes de menosprecio o desconsideración hacia árbitros, directivos o autoridades deportivas. La normativa establece que “dirigirse a los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes”. La sanción de quince días aplicada se ajusta a ese marco.

El incidente ha generado cierto malestar en el entorno del club amarillo, que afronta un periodo clave de la temporada y no esperaba verse envuelto en un episodio disciplinario relacionado con su directiva. Sin embargo, la redacción del acta, la identificación del directivo por parte del delegado de campo y el marco normativo de la RFEF han dejado poco margen de interpretación al Comité, que ha resuelto con celeridad para cerrar el caso.

Aunque el suceso se ha producido en el contexto de un partido, la sanción no tiene repercusión directa en la plantilla ni en el cuerpo técnico. Se trata exclusivamente de una medida disciplinaria aplicada al consejero delegado por una actuación puntual fuera del terreno de juego. El Villarreal, por ahora, no ha emitido un comunicado oficial al respecto.