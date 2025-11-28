Marcelino recela de la baja de Oyarzabal: "Tienen a Kubo, a Brais... va a ser difícil"

El preparador amarillo ha dejado claro que la Champions ya es pasado hasta la próxima fecha y que deben centrarse en LaLiga: "Ahora centramos toda nuestra atención en la Real Sociedad, buscando lograr nuestro máximo nivel"

Marcelino García Toral, técnico del Villarreal, ha pasado por sala de prensa para analizar cómo está el equipo tras la derrota en la Champions ante el Borussia Dortmund y cómo afronta el duelo ante la Real Sociedad en LaLiga. "Estamos bien. El partido último ya quedó atrás y pensando en el futuro, y en un partido que vamos a tener muy complicado. Concienciados que nos enfrentamos a un rival que está en un buen nivel, después de un inicio complicado, y con jugadores a gran nivel. Convencido de que si estamos a nuestro máximo nivel, aumentaremos esa buena racha en liga", ha explicado el preparador asturiano antes de responder a más cuestiones.

La diferencias entre Liga y Champions

"Nosotros llevamos 5 partidos de Champions. Primero, en Inglaterra contra el Tottenham. Después, la Juventus, equipo más laureado. Tercero, contra el City, qué vamos a decir. El cuarto, en Chipre, nuestro gran error. Y el último, en Dortmund. No han sido resultados abultados, quitando el último. No hemos tenido esa pizca de fortuna. El Pafos nos tiró una vez y fue gol. El otro día, hasta el 2-0 que es clave, pues hay detalles que nos penalizan en exceso. Son detalles que tenemos que solucionar de otras formas, pero en general competimos. En Dortmund, en el computo general, en la primera parte fuimos superiores. Nos marcaron el 1-0 con la mano en una acción dudosa. Tuvimos el 1-1, pero en la acción siguiente nos marcan el 2-0 con la expulsión, el penalti... Y en la liga los detalles nos vienen a favor. Tenemos que seguir mejorando, pero en ningún caso dudar de nosotros. En Liga estamos a tres puntos del líder y eso es que estamos haciendo las cosas muy bien. Nuestra mentalidad es mejorar cada día para competir. Y cuando nos toque el próximo en Champions, ganar".

No hace cuentas en la Champions

"Ahora nos toca la Real Sociedad. No voy a hablar más de la Champions. Todo pasa por ganar al Copenhague en su momento. Tenemos ahora dos partidos en casa y hay que ganar los dos, pero ahora hay que centrar todo en liga, y ganarlo para conservar la posición actual en la tabla".

La Real Sociedad

"Nos toca jugar contra la Real en este partido. Ellos vienen de 11 puntos de 15. Nosotros venimos de 13 de 15, con cuatro victorias consecutivas. Ellos tienen buen equipo. Tuvieron un comienzo dubitativo y ahora están en su mejor racha, apoyados de buenos resultados colectivos y buen nivel individual. Pero nosotros también. Este equipo está preparado para competir contra cualquiera".

La factura de jugar en la Champions

"Vamos a jugar con 5 días. Jugamos martes, llegamos a las siete de la mañana, tenemos tiempo suficiente. No son excusas. Queremos eso. Queremos sumar puntos para la próxima temporada, jugar Champions. Cuanto más juegas Champions, más posibilidades tienes de ganar en Champions. Ahora centramos toda nuestra atención en la Real Sociedad, buscando lograr nuestro máximo nivel. Tenemos que ser solventes defensivos, y estar atentos a detalles en el balón parado. Y poner en práctica nuestros argumentos".

La baja de Oyarzabal es importante

"La Real es un equipo que ha incorporado a un entrenador, que intentará implantar nuevas ideas. Han llegado jugadores nuevos. A dos de ellos los conozco muy bien. Sabemos de su capacidad y su calidad. Tienen a Kubo, a Brais... aunque no esté Oyarzabal. Es un equipo que cuando estos futbolistas se asocian, nos van a obligar a defender muy bien. Cuando tengamos balón, tenemos que ser agresivos e intentar llegar a portería lo máximo posible. Va a ser difícil, pero tengo mucha ilusión, los jugadores también, y tenemos que jugar con esa alegría que sabemos que nos hace perder poco en liga".

Qué partido espera

"Es un equipo que presiona hacia adelante y establece ritmos de juego altos. Alterna, a veces presiona iniciación, las vueltas atrás… Repliegan con velocidad y acumulan gente dentro del área. Meten goles en contraataque. Tenemos que defender bien. Sin balón defender de forma organizada y defender las transiciones, porque son un equipo veloz y preciso. Y nosotros con balón, ser valientes y buscar sus puntos débiles, que también los tienen".

Buenísimos números en LaLiga

"Es paradójico. Estamos muy bien en liga, y correctos en Champions, salvo un lunar. Aunque esta temporada no nos está ocurriendo solo a nosotros. Al principio de temporada había algo que nos ocupaba y era que cómo el equipo iba a competir en liga teniendo la Champions, y es de resaltar el nivel que estamos mostrando en la liga. No estoy preocupado por el rendimiento del equipo, y estoy ocupado en que tenemos un margen de progresión, y en eso tenemos que centrar la atención y el esfuerzo".