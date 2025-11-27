Keidi Bare saca pecho en el Real Zaragoza: "Ni antes éramos tan malos, ni ahora que hemos ganado dos partidos somos tan buenos"

El mediocentro del Zaragoza, Keidi Bare defiende la labor que está haciendo su equipo poniendo prudencia y ha repasado en una entrevista varios temas relacionados con el club

En el Real Zaragoza se respira algo de optimismo ya que no ha dicho su última palabra en LaLiga Hypermotionn después de dos victorias consecutivas por lo que el contexto del equipo ahora mismo es el de luchar por la salvación. Uno de los futbolistas que ha querido repasar la actualidad del equipo blanquillo en un momento tan complicado es uno de los pilares fundamentales de la plantilla como es el mediocentro Keidi Bare en una entrevista concedida a Aragón Deporte. En esta ha querido aclarar varios aspectos sobre el momento que vive el equipo.

En primer lugar, el albanés ha querido destacar una valoración de la temporada a lo que ha respondido lo siguiente: "Hemos pasado por meses muy complicados como bien sabemos todos pero esto es fútbol y queremos hacer las cosas como los dos últimos partidos y olvidarnos de lo que ha pasado. Si vivimos del pasado no vamos a sacar la cabeza. Tenemos que seguir la línea de los dos últimos partidos".

La exigencia del Real Zaragoza

Lo cierto es que se aprecia un panorama de optimismo ya que lograr dos victorias seguidas en la división de plata no es nada sencillo. Sobre la exigencia del propio club ha tenido palabras. "Ni antes éramos tan malos y ahora que hemos ganado dos somos tan buenos. Estamos haciendo lo que el míster no está pidiendo y entrenando bien y eso se ha reflejado en los partidos. Estamos entrenando muy bien, haciendo las cosas muy bien y exigiendo más y eso se nota en el campo los fines de semana. La verdad que nos sentimos muy cómodos en el campo. Sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos las cosas claras. Por eso las cosas están saliendo poco a poco como nosotros queremos".

El objetivo de Keidi Bare a nivel personal

Dejando un poco de lado al equipo y centrándose en lo que viene siendo su nivel personal también ha tenido palabras. "Como bien he dicho, primero tengo que olvidarme y que las lesiones me respeten. Un jugador no puede sacar su mejor versión cuando juega dos partidos y tiene una desgracia y se lesiona. Tuve una operación y ahora mismo estoy enfocado y trabajando más duro para llegar a mi máximo nivel. No tengo duda de mí mismo de que lo voy a conseguir".

Keidi Bare, sobre la salvación del Zaragoza

El centrocampista ex del Espanyol también ha sido preguntado sobre si el equipo se salvará a lo que ha respondido lo siguiente: "Primero tenemos que ir paso a paso. No tenemos que hablar de cosas que no sabemos lo que va a pasar. Está en nuestra mano, tenemos que estar todos a una y lo vamos a conseguir. Primero trabajando muy bien y luego trasladar esto en el campo. Es más importante que nada ir a una".