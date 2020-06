Hamilton califica de "tortura" y "asquerosas" las corridas de toros y Cayetano le responde

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), séxtuple campeón mundial de Fórmula Uno, mostró ayer en Instagram su total rechazo a la tauromaquia, indicando, junto a la imagen de un toro malherido y ensangrentado, que, en su opinión, "esto es realmente asqueroso, España!". "No permitas que la tortura se disfrace como cultura", escribió, sobre la imagen del toro muerto, en su cuenta de Instagram, Hamilton, que, al ganar el año pasado su sexto título mundial, se encuentra a uno solo del récord absoluto en la categoría reina del motor, que detenta el alemán Michael Schumacher.





El inglés anima de esta manera a sus seguidores a firmar una petición para que el Ministerio de Educación y Formación Profesional español deje de subvencionar a las escuelas taurinas. "A los niños en España se les enseña a torturar y a matar toros a la edad de 14 años. Pedimos al Ministerio de Educación de España que clausure inmediatamente las escuelas de tauromaquia. Puedes ayudar compartiendo esta petición", insta Hamilton, de 35 años, 84 veces ganador en F1 y plusmarquista histórico de 'poles' en la categoría reina, con un total de 88.



Y las reacciones desde el mundo de la tauromaquia en España no se han hecho esperar. La primera de ellas ha sido la del torero Cayetano Rivera Ordóñez, siempre muy activo en las redes sociales.



El torero ha pedido "respeto" a Lewis Hamilton. "A Hamilton no le gustan las corridas de toros... ¿Entonces? De todos modos, antes de criticar otra cultura, al menos deberías aprender más sobre lo que estás hablando. ¡Respeto!¡Y no dejes que te engañen!, ha escrito Cayetano al campeón de F1.







Mr. @LewisHamilton doesn't like bullfights... So?

Anyways, before criticising someone else's culture, you should at least learn more about what you're talking about.#respect ! And don't let knaves fool you!