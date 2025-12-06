Pepe Martí salva su vida en su estreno en la Fórmula E tras un grave accidente

El piloto español ha resultado milagrosamente ileso después de saltar literalmente por los aires con su monoplaza en Sao Paulo

El piloto español Pepe Martí no va a olvidar nunca su estreno en la Fórmula E. Sobre todo, porque ha vuelto a nacer tras protagonizar un fuerte accidente en el que milagrosamente ha salido ileso después de salir volando por los aires con su monoplaza.

Ha sido durante la prueba inaugural, en el Sao Paulo e-Prix que se ha disputado en el Sambódromo Anhembi de la ciudad brasileña. Pepe Martí embistió por detrás a dos monoplazas, salió catapultado y aterrizó violentamente en asfalto con su coche destrozado y con un conato de incendio.

Obviamente, causó una bandera roja que obligó a detener la carrera a dos vueltas para el final, en la que se impuso el británico Jake Dennis (Andretti Formula E).

Pese a que el Safety Car le favoreció para conseguir un buen resultado en su estreno, incluso a soñar con el podio, sus ilusiones se fueron al traste cuando Dirección de Carrera determinó un Full Course Yellow que obligaba a todos los corredores a reducir la velocidad a 50 kilómetros por hora.

Fue precisamente eso lo que causó su accidente. El español no debió enterarse de dicha orden que se comió literalmente a los que tenía por delante. El barcelonés de Cupra KIRO no pudo reaccionar y aminorar a tiempo su velocidad y acabó impactando contra los coches de Nico Müller y Antonio Félix da Costa.

Y cuando todos se temían lo peor, salió andando por su propio pie. Un milagro. Hasta tuvo fuerzas para coger un extintor ayudar a apagar el fuego ocasionado.

Ahora, a buen seguro, Pepe Martí será sancionado por la Dirección de Carrera para el siguiente certamen del campeonato eléctrico, que se celebrará en México.

Mala suerte desde el inicio para Pepe Martí

El estreno de Pepe Martí a bordo del Cupra Kiro pareció maldito desde el principio. La mala suerte se cebó con él desde la primera sesión del evento brasileño, que tuvo que suspenderse por problemas técnicos. El español no pudo rodar en los 40 minutos de pruebas en los que tenía que reconocer un circuito tan bacheado y técnico como el de Sao Paulo.

Pepe Martí llegaba con mucha ilusión a Sao Paulo

Tras su paso por la F2 y tras dejar de lado el sueño de la F1, Pepe afrontaba este día con mucha ilusión y con un reto claro en su cabeza, pese a ser un ‘rookie’ en la parrilla: “Soy muy ambicioso y competitivo, creo que la falta de experiencia jugará un papel importante en esta primera carrera. Estoy abierto a cualquier escenario. Tengo las expectativas muy bajas en cuanto a resultados; ahora mismo mi expectativa principal es aprender, es lo único que importa. Absorber toda la información posible de cara al resto de la temporada”.