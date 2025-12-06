Pepe Martí encuentras problemas en su estreno en la Fórmula E

El mundial de Fórmula E arranca este fin de semana en São Paulo, con el estreno de Pepe Martí en la competición, sin embargo la primera sesión de entrenamientos libres no se ha podido disputar por problemas técnicos

El mundial de Fórmula E arranca este fin de semana en Brasil y va a dar inicio a una nueva campaña que va a ser una de las ediciones más expansionistas y abiertas y además, será muy especial para el público español, pues tendrá una carrera en España, en el circuito del Jarama de Madrid. Además de que tras mucho tiempo hay un piloto español en la parrilla, Pepe Martí, que debutará a bordo del Cupra Kiro. Sin embargo tiene la mala suerte de que no ha podido empezar cuando debía, pues la primera sesión del evento brasileño se ha tenido que suspender por problemas técnicos.

El español no pudo rodar en los 40 minutos de pruebas en los que tenía que reconocer un circuito tan bacheado y técnico como el de Sao Paulo. Aunque eso sí, ni Martí ni el resto de pilotos saldrán a ciegas el sábado, sino porque ha podido rodar en el ‘shakedown’ que utilizan equipos y organización para comprobar que todo esté en su sitio y puedan probar lo que van a mostrar en la carrera a las 18:00 de la tarde de la hora española. Esto le valió para poner los pies sobre el terreno y pudo probar todo en su Cupra.

A por todas desde el primer día

Tras su paso por la F2 y tras dejar de lado el sueño de la F1, ahora Pepe afronta un nuevo reto para el que tiene mucho que trabajar, pero es consciente de lo complicado que lo tiene al ser un ‘rookie’ con la parrilla de tan alto nivel: “Soy muy ambicioso y competitivo, creo que la falta de experiencia jugará un papel importante en esta primera carrera. Estoy abierto a cualquier escenario. Tengo las expectativas muy bajas en cuanto a resultados; ahora mismo mi expectativa principal es aprender, es lo único que importa. Absorber toda la información posible de cara al resto de la temporada”.

Por eso mismo aspira a ir desde el primer día igualado, apostando a aprovechar que de inicio parte como todos, pero él aspira a ser competitivo: “Creo que nuestro verdadero objetivo, lo que realmente queremos construir, se empezará a ver más adelante. De momento, toca aprender, trabajar y empezar con buena energía esta nueva etapa". Aunque eso sí, el inicio se le ha complicado y le va a obligar a ir a ciegas y adaptarse lo más rápido posible pese a no tener la toma de contacto inicial.