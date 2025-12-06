Dani Sordo se gana un asiento en el WRC

Después de un año de aventura en el campeonato de Portugal, Dani Sordo se ha ganado volver al WRC y será el tercer piloto de Hyundai tras Adrian Fourmaux y Thierry Neuville

El motorsport español sigue ganando peso estos meses y va a tener un represente más en la categoría reina de los rallies. El WRC apenas acaba de terminar en el Rally de Arabia Saudí la pasada semana, coronando a Sebastién Ogier, pero ya está en marcha de cara a 2026 y va a presentar una novedad muy grata para el público español, pues el veterano Dani Sordo, veterano ilustre del certamen, va a regresar a ‘primera división’ como piloto oficial de Hyundai.

El piloto español anunció el viernes que se reintegra al Mundial de Rallys de 2026 como tercer piloto del equipo Hyundai Motorsport, a la que se unió hace 11 años tras sus grandes etapas en Citroen, marca con la que fue campeón mundial junior y posteriormente llegó a la élite. Pero ahora eso es el paso y será nuevo piloto del equipo japonés. Después de haberse coronado campeón del Portugal de Rallys en 2025 pilotando un Hyundai i20N Rally2, Sordo se prepara para reincorporarse a la primera división del Mundial al volante de un Hyundai i20N Rally1.

Con ese coche, Dani Sordo y su copiloto, Cándido Carrera, quien acaba de disputar la prueba de Arabia Saudí junto a Nasser Al-Attiyah, han cosechado hasta ahora siete podios en el Mundial desde que compitieron por primera vez a bordo del i20N en el Rally de Portugal de 2022. El español afrontará en 2026 su decimotercera campaña consecutiva como piloto oficial de Hyundai Motorsport, que comenzará a finales de abril en el Rally Islas Canarias, que se estrenó el año pasado y fue un gran éxito que se ha ganado repetir en el calendario del certamen.

Una nueva oportunidad

El piloto de Puente San Miguel volverá a compartir volante dentro de la estructura de Hyundai Motorsport con dos ex compañeros de equipo como son Esapekka Lappi y Hayden Paddon y así se ha mostrado en sus primeras declaraciones como piloto oficial: "Estoy muy contento de volver a subirme al Hyundai i20N Rally1 para 2026. Cándido y yo hemos hecho una temporada muy buena en el Campeonato de Portugal con el Hyundai i20N Rally2, llevándonos el título". Y es que Sordo dejó claro que va a a todas: "Un impulso para nosotros que estamos deseando aprovechar el próximo año. Confío en que vamos a ser competitivos. Tengo muchas ganas de volver a trabajar con el equipo, y ayudar a Thierry Neuville y Adrien Fourmaux en la lucha por el campeonato".