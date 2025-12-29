Kimi Antonelli se pone 'gallito' y Mercedes le contesta

El italiano ha repasado su primera temporada en la Fórmula 1 y ha lamentado uno de los cambios que hizo el equipo germano sin el cual hubiese acabado mejor

No todos los cambios son para mejor. Y si no que se lo digan al joven Kimi Antonelli. El italiano ha hecho memoria de su primera temporada en la categoría reina y no se ha mordido la lengua a la hora de criticar una decisión crucial que su equipo tomó a lo largo del curso.

Concretamente, fue una modificación en la geometría de la suspensión trasera que llevaron a cabo en el Gran Premio de Emilia-Romagna, en Imola. El fin no era otro que mejorar el monoplaza en las curvas lentas y reducir los problemas de temperatura de los neumáticos traseros. Pero los resultados no fueron los esperados. Imitar a McLaren no funcionó y el coche se volvió más inestable. Russell lo llevó como pudo, pero Antonelli no lo llevó nada bien.

Posteriormente, Mercedes recuperó la suspensión anterior y de nuevo vinieron los mejores resultados de Kimi: "Creo que perdí dos o tres meses de progresión. Obviamente, tuve más problemas con la parte trasera que George. No pude adaptarme tan bien, sobre todo por mi estilo de conducción. Fue un periodo difícil, porque perdí cada vez más confianza, piloté muy tenso y básicamente dejé de progresar".

Y señala directamente a los jefes, sin tapujo alguno: "Si me hubiera podido adaptar mejor, o si hubiéramos vuelto antes a la antigua suspensión, probablemente las cosas habrían sido diferentes. Entonces podría haber cogido impulso al final de la temporada europea, o incluso a mitad".

En Mercedes también le para los pies a Antonelli

Y mientras Antonelli no se casa con nadie, en Mercedes, el director de ingeniería, Andrew Shovlin, valora su crecimiento exponencial este curso. Eso sí, también le recuerda su juventud: "Esperábamos que las tandas largas fueran las más difíciles para él, pero enseguida se mostró fuerte ahí. El rendimiento a una vuelta requería más trabajo. Aprender a confiar en los neumáticos y coger la temperatura que se necesita pronto fue crucial en ese aspecto. Su capacidad para describir lo que hace el coche siempre ha sido muy buena y eso es muy importante. Y en el transcurso de la temporada, ha ido acumulando una base de datos cada vez más amplia de causas y efectos a la hora de hacer cambios en la puesta a punto. Un punto clave de aprendizaje es lo que hay que apretar: no muy poco, pero tampoco demasiado".

Y para muestra un botón, Shovlin recuerda el Gran Premio de Hungría, donde Antonelli sobrepasó los límites de la pista durante su segunda vuelta en Q2 y le acabó pasando factura: "Y más adelante, cuando las cosas mejoraron, a veces se le veía querer demasiado en la Q3 después de unas buenas Q1 y Q2. Pero son detalles que pilotos con años de experiencia también tuvieron que aprender por las malas".