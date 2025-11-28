Max Verstappen, el último superviviente

Max Verstappen se juega gran parte de sus opciones de título esta semana en Qatar, y tras un viernes complicado, tiene claro que lo que tiene por delante es “un ejercicio de supervivencia”

A un clavo ardiendo es a lo que se agarra Max Verstappen este fin de semana y el siguiente para poder ser campeón del mundo de Fórmula 1 por quinta temporada consecutiva. El neerlandés ha hecho una remontada para el recuerdo en este tramo final de la campaña y por eso mismo, pese a estar a 24 puntos de Lando Norris, aún sigue con vida y entre Qatar y Abu Dhabi puede aún dar la sorpresa. Más allá de que sea complicado, más aún después de lo visto este viernes, cuando las cosas no le han salido bien y partirá desde la 6ª plaza en la carrera sprint.

No ha sido ni mucho menos el mejor día del de Hessalt, que es consciente de que lo va a pasar mal. Por lo pronto este viernes “ha tenido mucho rebote desde la primera vuelta, mostrando un viraje muy agresivo", y por eso "la carrera va a ser un ejercicio de supervivencia”. Más teniendo en cuenta que deberá ir a muerte desde la primera vuelta, para pasar a su compañero Yuki Tsunoda, 5º y a Fernando Alonso, 4º, los pilotos que tiene por delante hasta dar caza a Norris, que sale 3º.

Sobrevivir y encontrar algo más

Por lo pronto ni en los libres ni en la clasificación se ha encontrado, pues los problemas les han lastrado. “Todo eso no es lo que queríamos para ir rápido; nada funcionó y eso ha hecho que haya sido complicado”. Y eso que esta pista se le da bien, como muestran las dos victorias que tiene en su haber de 2023 y 2024. Y más le vale dar tecla, pues los 33 puntos que hay en juego pueden incluso darle el título a Norris si ni el de Red Bull ni Piastri consiguen recortarle.

Pero la mejora tendrá que ser después de la sprint, pues antes tiene que pasar el mal trago de la sprint: “Hemos cambiado algunas cuantas cosas en el coche, pero no han servido de nada. Debemos analizarlo para mejorar. No será nada divertido este esprint; será un ejercicio de supervivencia y a ver qué puede pasar”. Aunque ya se ha podido ver en algunas ocasiones este 2025 que cuando han tratado de tocar algo entre pruebas han cometido errores que les han perjudicado. Más allá de que como se podía leer el jueves en el box, tienen “el mismo coche” que en Las Vegas, donde fue el mejor.