F1 GP de Qatar 2025 | Horarios, canal y dónde ver en TV la carrera al sprint en el circuito de Losail

El mundial de Fórmula 1 llega muy abierto al Gran Premio de Qatar, penúltima cita del año, en la que Lando Norris va a tratar de defender los 24 puntos que tiene de ventaja sobre Max Verstappen y Oscar Piastri

El mundial de Fórmula 1 ha llegado más que abierto que nunca al Gran Premio de Qatar, penúltima cita de la temporada. Tras la descalificación de los dos McLaren en Las Vegas, Lando Norris cuenta con 24 puntos de ventaja sobre Max Verstappen y Oscar Piastri y aunque lo tiene muy bien y si las cuentas le cuadran puede incluso ser campeón en Losail, la realidad es que alguien como el neerlandés es muy mal rival para dejar con vida a falta de dos carreras largas y una sprint. Por eso mismo puede pasar absolutamente de todo.

El de Red Bull ganó las carreras en este trazado en 2023 y 2024, por lo que tiene una muy buena disposición para repetir resultado y acercarse al milagro en Abu Dhabi. No va a ser fácil, pero con la prueba corta del sábado se doblan sus opciones de recortar puntos y siempre puede pasar algo que lastre a los papaya. Y es que la realidad es que sin lo de Las Vegas ya no habría prácticamente mundial.

Horario carrera sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 2025

Después de la gran paliza de la semana pasada en Las Vegas, este fin de semana no va a tocar madrugar, pues la carrera del GP de Qatar de F1 202e se disputa este domingo por la tarde, dejando la sprint para el sábado en horario también de la media tarde española, si bien los horarios variarán según donde se encuentre el seguidor.

En España, los libres se disputarán el viernes a partir de las 14:30 horas, con la ‘qualy sprint’ a las 18:30; así que la carrera al sprint será el sábado a las 15:00 horas, mientras que la clasificación será el sábado a las 19:00 horas. Finalmente, la carrera de este Gran Premio de Qatar será el domingo 1 de diciembre, a partir de las 17:00 horas.

Hay dos opciones para poder ver la Fórmula 1 en España. Cabe recordar que para poder ver la Fórmula 1 en Movistar hay que tener contratado su televisión, Movistar Plus+, añadiéndole además el paquete Motor. Para verlo desde el descodificador. Por el contrario, si se quiere ver en DAZN será necesario tener contratado el paquete total o el esencial.

