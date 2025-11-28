A la venta, las nuevas entradas para el Gran Premio de España en Madrid de 2026

Aprovechando la campaña del 'Black Friday', la F1 ha puesto a la vente este viernes una nueva remesa de entradas que oscilarán entre los 345 euros y los 1.145 euros

La Fórmula Uno ha lanzado, uniéndose a la campaña comercial del 'Black Friday', nuevas entradas para el Gran Premio de España en Madrid, que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre de 2026.

La organización comercializará así una nueva remesa de entradas que incluyen nuevas gradas habilitadas gracias a los avances de las obras, después de vender más de 53.000 localidades durante el primer tramo, según ha informado la entidad en un comunicado.

Se ha trabajado en habilitar nuevas zonas de asientos, como la del exterior de la curva 13 y una nueva grada en la curva 5. Además, el público también tendrá a su disposición más entrada de acceso general, una de las modalidades más demandadas.

Las entradas van desde los 1.145 euros en la recta final, donde se podrá ver la parrilla del circuito, hasta 465 euros en la zona de alta velocidad. La entrada general en el 'pelouse' costarán 345 euros.

La respuesta de Miguel Ángel García Martin y Almeida

Esta medida con las entradas va en consonancia con las palabras que pronunció el pasado martes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien aseguró que las obras del circuito de Fórmula 1 de Madrid 2026 iban "a buen ritmo" y que los madrileños podían estar "muy tranquilos" sobre la celebración de la carrera.

Concretamente, fue en el acto de inauguración del 'Tren de la Navidad' de Metro de Madrid, donde acudió junto al cantante David Bisbal y donde se pronunció sobre dichos rumores: "La Fórmula 1 vuelve y volverá a la Comunidad de Madrid a pesar de que la izquierda y la ultra izquierda de esta región, una vez más, traten de boicotear todo lo bueno que sucede. Pero es que lo bueno que sucede en la región es imparable porque Madrid está de moda".

Por su parte, el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado en declaraciones a los periodistas durante el Pleno del Ayuntamiento, que las obras del circuito "van con adelanto respecto del calendario previsto en su ejecución y van perfectamente".

"Y Madrid, a pesar de las reticencias y de lo que molesta a algunos, va a tener un Gran Premio de Fórmula 1, que no va a ser uno de los mejores grandes premios, sino el mejor Gran Premio que va a haber en el calendario", ha apuntado. De hecho, el propio Almeida se alegró de que la venta anticipada de entradas "haya sido un éxito", así como el acuerdo con los patrocinadores.

Las características de Madring

Madring, nombre del circuito semiurbano donde discurrirá la prueba en el entorno del recinto ferial Ifema y del barrio de Valdebebas, tendrá un trazado de 5,4 kilómetros y 22 curvas, una de ellas con un peralte del 24 por ciento de 550 metros en forma de plaza de toros, bautizada como ‘La Monumental’ en referencia a Las Ventas.