Cumbre urgente en Qatar entre los pilotos y los comisarios

En medio de la pelea existente entre McLaren y Red Bull por la lucha del título mundial, el resto de pilotos van a pedir una revisión de las directrices de carrera

Comienza el Gran Premio de Qatar, la penúltima parada del calendario, con el británico Lando Norris líder con tan solo 24 puntos de ventaja sobre su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri, y sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), la Fórmula 1 aterriza en el Circuito Internacional de Losail, con la disputa del Gran Premio de Qatar en uno de los finales de temporada más emocionantes de los últimos años.

Lo que se antojaba como un paseo de McLaren en los últimos meses ha terminado por convertirse en toda una pesadilla para sus monoplazas de la escudería de Woking, con un omnívoro Max Verstappen que ha revivido las opciones de Red Bull en la recta final de la campaña, aún más si cabe con la descalificación de los bólidos de color papaya en Las Vegas. Además, el piloto neerlandés llega a la cita a Qatar con el aliciente extra del formato sprint, escenario en el que ‘Mad Max’ se mueve como pez en el agua.

Pero, al margen de esta hermosa batalla entre los tres pilotos, Qatar será recordada por la cumbre urgente que han montado los pilotos y comisarios para abordar uno de los temas polémicos que existen en el Gran Circo: la disparidad de criterios que existen en cada certamen según los comisarios que estén en ellos.

Por ello, ayer jueves, sobre las siete de la tarde, comenzó en Losail un briefing con la presencia de todos los pilotos junto a representantes de la FIA y del GPDA (Asociación de Pilotos de Grandes Premios). Entre otros temas, se trató la sanción impuesta a Oscar Piastri en el pasado Gran Premio de Brasil, así como en algunas otras sanciones discutibles durante este año.

El colegio de Comisarios Deportivos presente en Interlagos declaró al piloto de McLaren F1 responsable del contacto con Andrea Kimi Antonelli, sancionándolo con una penalización de diez segundos. Muchos pilotos se posicionaron a favor de Piastri, como Carlos Sainz. De hecho, fue el propio madrileño quien confesó que, durante este fin de semana en Qatar, se solicitaría una revisión urgente de las directrices de la FIA. Para el piloto de Williams "quien haya visto una carrera sabe que Oscar en Brasil no tenía culpa alguna, quien ha pilotado un coche de carreras sabe que no podría haber hecho nada para evitar el contacto".

George Russell lo tiene claro

Para el piloto de Mercedes y presidente del GPDA, George Russell, el Gran Premio de Qatar es mucho más importante de lo que muchos se creen. Porque no sólo el título está en juego, sino el futuro de todos ellos: "Es un deporte multimillonario. No deberíamos tener voluntarios con tanto poder en ciertas funciones. Alguien tiene que pagarles correctamente. No es cuestión de buscar nombres concretos, pero sí de garantizar consistencia a lo largo de las 24 carreras de la temporada".

Y para solucionar este problema, el británico propone lo siguiente: "Queremos decisiones justas y coherentes. Si no pagamos por eso, no podemos esperar que ocurra. Si tienes tres comisarios permanentes y sabes cómo abordan un incidente, hay consistencia. Cambiar de persona en cada GP hace que las interpretaciones varíen, y eso es lo que genera las polémicas que vemos año tras año. Queremos decisiones justas y coherentes. Si no pagamos por eso, no podemos esperar que ocurra".