Contundente respuesta a Marc Márquez ante sus insinuaciones de Austin: "Yo estoy aquí mirando desde detrás"

Tanto Marco Bezzecchi como Jorge Martín no han dudao en responder desde jerez de la Frontera a la presión que Marc Márquez les trasladó en el Gran Premio de Las Américas

"Tenemos una situación por delante donde un piloto -Bezzecchi- ha liderado todas las vueltas del domingo. Sí que está en un estado de forma increíble y ahora, de momento, solo él puede perder. Nosotros solo podemos ganar. A lo mejor sigue diciendo que yo soy el favorito, pero... de momento, está imparable". Marc Márquez cerró el Gran Premio de Las Américas hace un mes con un mensaje con el que quería cargar de presión a sus rivales en el parón.

El mensaje tenía como destinatario a Marco Bezzecchi, líder del Mundial, pero también iba dirigido a un Jorge Martín que está muy cerca del italiano. Las Aprilia han dominado con mano de hierro en las tres primeras carreras largas, han acaparado los focos y, con esas palabras, el de Cervera también trataba de que asumieran una mayor carga de presión.

En la previa del Gran Premio de España 2026, ambos han contestado a esa aseveración y no se han cortado a la hora de devolverle la 'pelota', especialmente el piloto madrileño.

"Es él quien defiende el título. Yo estoy aquí mirando desde detrás", señalaba Jorge Martín ante el aviso de Márquez de que sólo él podría frenar a Bezzecchi. "Espero cerrar obviamente ese hueco con Marco. Creo que aquí tanto Marco como Marc son favoritos", añade el madrileño de Aprilia.

"Yo me concentro en competir al cien por cien. Si tengo la oportunidad de conseguir una victoria, me mataré por ella, pero no voy a hacer más de lo que puedo hacer porque entonces vendrá otra lesión, que es lo que no quiero", indicaba el español.

Marco Bezzecchi, irónico con Marc Márquez

Menos contundente, pero igualmente irónico respondía Marco Bezzechi a la insinuación de Marc Márquez sobre su favoritismo. El piloto italiano le recordaba al ilerdense que, tras un mes de parón, todo se puede igualar más. "En primer lugar, me alegra oír eso de él. Siempre es un halago agradable. Pero, en definitiva, esto se siente como un nuevo comienzo. Hemos tenido un largo descanso, todos han estado trabajando y veremos cómo va todo", afirmaba el líder del Mundial de MotoGP.

"Fue un buen comienzo, pero no podemos conformarnos con menos", señalaba el italiano ante la mayor presión que tiene que asumir esta temporada con su liderato. "El año pasado no fue fácil, pero este año tampoco. Pero para eso corremos, así que no hay problema. La presión, al fin y al cabo, también es una especie de privilegio, aunque no sea fácil de manejar. Pero tenemos que tener éxito", sentenciaba Bezzecchi.

Bezzecchi y Martín, listos para dar otro paso más

En cuanto a cómo llegan ambos a este Gran Premio de Jerez y a un circuito en el que ha dominado Ducati en los últimos años, ambos tienen fe en que aquí también estará Aprilia a la altura. “Es un circuito que me gusta y he sido rápido allí en el pasado. Ojalá podamos tener un buen fin de semana. Tenemos que seguir trabajando, siempre. En cuanto te relajas, se acabó. Yo estoy haciendo mi parte y el equipo también. De hecho, tengo mucha fe en el equipo y en el fabricante”, sentenciaba el de Rimini.

Jorge Martín, por su parte, también va aquí con el perfil bajo y prefiere darle todo el protagonismo a su compañero, no sólo a Marc Márquez. "Siento que aún hay piezas que no me ha dado tiempo a probar, que no llevo aún -para estar a su 100%-. El lunes -en las pruebas- será un buen día para mí para dar otro pasito, porque sobre todo a nivel de estabilidad la moto se me mueve más que a Marco y esto hace que sea más física y que pierda más tiempo", avisaba.

"Siento que hago el viernes y para el sábado ya me cuesta recuperar. No recupero como lo hacía antes y luego, el domingo, ya llego un poco tocado, sobre todo cuando hay carreras seguidas. Espero que sea una cuestión de tiempo. En Tailandia fue mucho más duro, luego en Brasil sufrí y en Austin, también. Espero que Jerez, que es un poco menos física y a medida que pasen las carreras esos tiempos vayan mejorando", indicaba el madrileño.