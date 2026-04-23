Marc Márquez confirma su total recuperación y mete miedo

El piloto de Cervera da la razón a Dall'Igna y deja claro que él ya ha dado un paso adelante: "Puedo decir que estoy a un óptimo nivel para competir al máximo"

Ya lo dijo cuando se bajó de la moto en el circuito de Austin. "La moto está bien, el que tengo que mejorar soy yo", afirmó entonces Marc Márquez. Ha tenido casi un mes para subir ese nivel y, a tenor de la confianza que transmite a su llegada a Jerez de la Frontera, parece seguro de haber avanzado.

El piloto de Ducati alberga esperanzas de poder iniciar su remontada en el Gran Premio de España que se celebra en el trazado jerezano este fin de semana. Con cautela por la superioridad de las Aprilia en el arranque, al menos confirma que llega mejor físicamente y que, con ello, sus prestaciones al mando de su Ducati deben subir.

"Hemos tenido tres semanitas completas en casa y eso creo que me ha venido bien para intentar dar otro pasito. Puedo decir que estoy a un óptimo nivel para competir al máximo. Lo veremos durante este fin de semana, pero ya físicamente he llegado a un nivel aceptable para que ya no se hable más del físico, sino del rendimiento en pista", asegura el piloto de Cervera, que confirmaba con estas palabras lo dicho a lo largo de la semana por su jefe, Gigi Dall'Igna, quien confirmó que Marc Márquez ya estaba recuperado de la lesión que ha mermado su rendimiento en los primeros grandes premios de la temporada.

Márquez ya está bien; coger a las Aprilia...

Eso sí, el mayor de los Márquez avisa que su mejoría no es sinónimo de milagros. "Eso, quizá, no significa ir más rápido o menos; conseguir más puntos o menos. Espero que sí, pero, al menos, que el fin de semana disfrute más encima de la moto porque con molestias y dolor no se disfruta”, sentenciaba el ilerdense, quien explicaba por qué le ha llevado tanto tiempo recuperarse de una caída que tuvo en la pasada temporada.

"Era una lesión, la de Indonesia, que parece que haya mucho tiempo por el medio, pero una lesión de hombro, con lo que llevaba y esto, hasta que no pasan seis meses, sobre todo, a nivel neural y se empieza a poner todo a su sitio... Ahora han pasado los seis meses y justo es cuando me estoy encontrando mejor. Es cuando estoy notando más cambios en el gimnasio. También espero notarlos en pista. Lo he dicho muchas veces, en la carrera de un deportista se tiene que valorar todo y yo, desde que 2020 pasó lo que pasó, a partir de ahí tengo que ir adaptando y sobreviviendo a las nuevas situaciones y condiciones que me encuentre”, advierte el piloto español.

Marc Márquez quiere olvidarse de una vez de los problemas físicos y que se deje de hablar de ellos. Eso sí, alcanzar a las Aprilia será otra cosa. Preguntado por los medios desplazados a Jerez sobre cómo los veía de lejos, Marc Márquez era contundente. "¿Que si nos vemos lejos? Bueno, estamos lejos, de momento. Estamos a 36 puntos. Tener 36 puntos en tres carreras quiere decir que la ventaja es grande la que han cogido", analizaba.

Traslada la presión a Bezzecchi y Martín

Para, a continuación, dar esperanzas. "Aún quedan muchas carreras por delante. El tema está en que Bezzecchi ha liderado todas las vueltas de todas las carreras del domingo y esto es lo más preocupante. Intentaremos parar al favorito para el título que, ahora mismo, es Aprilia con Bezzecchi y Martín”, reiteraba, contestando a las palabras de ambos pilotos, que habían devuelto la 'presión' a Marc Márquez a lo largo de este jueves.

De hecho, volvía a reiterar que al líder el que lo debía parar era su gran rival y compañero. "Creo que Martín está más en la posición de parar a Bezzecchi. No estoy en la posición de pararlo yo. No he hecho ningún podio el domingo. Entonces, no puedes optar de no hacer ningún podio a ahora ganar una carrera. Intentaremos construir bien el fin de semana. Hemos visto a un Bezzecchi que ha liderado todas las vueltas, unas Aprilia que están yendo muy rápido, pero a ver si, poco a poco, podemos ir dando pasitos para estar más cerca de ellos. Ése es el objetivo", avisa.

Jerez, una pista diferente para Marc Márquez

Lo que tiene claro Marc Márquez es que lo hará en una pista donde el público le adora, que es la más caliente del Mundial y en la que, además, las Ducati han sido muy rápidas en los ultimos años.

Volver a Jerez siempre es una alegría para los españoles y en la situación de Marc Márquez, aún más. “A cualquier piloto español al que le preguntes, le gusta Jerez, le gusta el ambiente y el sueño es estar en ese podio, ya sea en el sprint o en la carrera", reconoce el catalán, quien no pide "ganar", pero sí "luchar para conseguir los máximos puntos durante el fin de semana” en tierras andaluzas.