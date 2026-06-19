Marc Márquez se pasea en Brno y Jorge Martín se queda fuera

El vigente campeón del mundo en MotpGP confirma su excelente estado de forma con un viernes en el que no ha necesitado forzar en la práctica de MotoGP para meterse de manera directa en la Q2 del Gran Premio de la República Checa

Siempre se ha dicho que la felicidad por barrios (o por boxes en este caso). El Gran Premio de la República Checa ha comenzado confirmando el gran estado de forma de Marc Márquez, pero a su vez nos ha dejado claro que uno de los aspirantes a quitarle la corona, Jorge Martín, no está pasando por su mejor momento; tanto es así que no ha podido meterse de manera directa en le pelea por la pole position.

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Exacto, hablamos de un cara y cruz en el que el piloto oficial de Ducati está saliendo muy reforzado, ya que tras ganar las dos carreras en Hungría no ha tenido problemas para hacer un 1:51:988 que le ha hecho entrar cómodamente en la Q2 del sábado como quinto clasificado. Y decimos cómodamente porque hasta poco antes del final estaba en la primera posición y su clasificación nunca ha corrido peligro.

La sorpresa de Ai Ogura

En una competición tan igualada como es el mundial de MotoGP hoy ha sido el japonés Ai Ogura el último en sonreír; tanto es así que con su Aprilia RS-GP no solo ha terminado en primera posición, sino que ha establecido un nuevo récord absoluto del trazado centroeuropeo.

Ogura consiguió un registro de 1:51.735 en su decimoctavo giro con el que batía el récord que el año pasado estableció el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) con 1:52.303. Tras Ai Ogura se clasificaron el líder del mundial, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y sus compatriotas Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

Marc Márquez supera una caída

Como decíamos, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) fue quinto al final de la práctica oficial. El vigente campeón no comenzó la misma de manera demasiado afortunada, pues en la curva once y cuando apenas había completado cinco vueltas, se fue por los suelos, segunda caída de la jornada. Por entonces Márquez ocupaba el tercer puesto, aunque pudo recuperar su moto y entrar en talleres para reparar y continuar con la sesión.

En cuanto al resto de españoles que están ya dentro de la Q2, Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) fue sexto con 1:52:228. Ya con peor registro Joan Mir fue séptimo, Fermín Aldeguer noveno y Raúl Fernández décimo.

Jorge Martín no remonta el vuelo

Tras el desastre protagonizado en el GP de Hungría, donde se llevó a cuatro pilotos por delante en la primera curva, Jorge Martín no acaba de sentir feeling con su moto. Así, no sorprende que terminase 11º a 11 milésimas del 10º lugar para tener que jugarse la posibilidad de la pole en la Q1 del sábado. También se quedaron fuera Fabio Quartararo (Yamaha YZR M1 V4) o Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), reincorporado a la competición tras su lesión de Cataluña.