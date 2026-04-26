MotoGP 2026 Resultados GP España | Álex Márquez gana el Gran Premio de España, Jorge Martín 4º, Pedro Acosta 10º y Marc Márquez abandona

Marc Márquez llega pleno de confianza a la carrera tras un sábado perfecto en el que logró tanto la pole como la victoria en la prueba sprint

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos este domingo 26 de abril (14:00 horas) la carrera de MotoGP del Gran Premio de España en el circuito de Jerez , prueba en la que Marc Márquez partirá de la pole , estando escoltado por el francés Johann Zarco y el italiano Fabio Di Giannantonio . Más lejos, desde la séptima posición, abrirá su carrera Jorge Martín . ¡Empezamos!

" Está claro que las condiciones han ayudado, ya que en seco está por delante Álex . Habra que ver cómo va la cosa en carrera. Parece que las dos serán en seco y si es se así habrá que ver qué nivel tenemos. Ya digo, Álex estaba delante y también Di Giannantonio. La sprint y la carrera serán completamente diferentes a esto. Lo importante es estar ahí arriba en la parrilla y salir bien. Después ya se verá ", comenta.

Pese a imponerse en la sprint y partir desde la pole, el vigente campeón del mundo sabe que el hecho de correr el domingo en seco no le favorece.

Los aficionados han respondido como siempre en la ciudad andaluza para que se den cita un total de 224.627 espectadores en el GP de España .

El vigente campeón del mundo iba segundo cuando da con sus huesos al suelo. El golpe ha sido duro, pero no ha sufrido daños a primera vista .

Situación de carrera estable en estos momentos salvo por los problemas de Pedro Acosta , que parece tener roto el cadenado y cae al noveno lugar . Álex Márquez sigue líder .

¡Álex Márquez se marcha! El ritmo del español es estable y ya deja a más de un segundo a Bezzecchi.

Llegamos al ecuador de la carrera. Pedro Acosta ha caído ya a la 10ª plaza y Álex Márquez, que sigue líder, no cede ni una décima con Bezzecchi.

El golpe para Ducati es tremendo, que ve a sus dos motos oficiales fuera de carrera ... La marca italiana no termina de levantar cabeza.

Sin ceder en momento alguna la cabeza desde que pasase a Marc Márquez, el español camina con autoridad hacia la victoria y tiene ya dos segundos de renta con Bezzecchi .

En estos momentos Bezzecchi estaría aumentando su ventaja al frente del Mundial . Quizás por ello el italiano está midiendo cada vuelta para no arriesgar más de la cuenta .

Álex Márquez mantiene cómodamente la primera posición con casi dos segundos de renta con Bezzecchi, mientras que esté tiene a más de dos a Di Giannantonio . Parece que el podio está decidido, ya que Jorge Martín está a casi cuatro segundo.

¡Qué carrerón de Álex Márquez! Adelantó en la primera vuelta a Marc Márquez , que se cayó en la segunda , y mantuvo en todo momento a raya a Marco Bezzecchi , que concluye segundo para ser más líder del Mundial de MotoGP . Completando el podio otro italiano como Fabio Di Giannantonio . ¿Y el resto de españoles? Jorge Martín cuarto, Raúl Fernández sexto y Pedro Acosta décimo . En breve os dejamos la crónica y repasamos como queda la clasificación general. Muchas gracias por acompañarnos.

¡Qué carrera nos espera! Con Marc Márquez en la pole escoltado por Johann Zarco y Fabio Di Giannantonio en la primera línea, y Jorge Martín obligado a remontar al partir desde la séptima plaza, el Gran Premio de España en Jerez se antoja tan emocionante como imprevisible, ya que la sprint estuvo marcada por la lluvia y este domingo 26 de abril luce el sol.

Ese factor, el climático, apunta a ser determinante. Tras lograr la primera posición de parrilla con el asfalto mojado fue el propio piloto de Cervera el que avisó que las cosas en carrera podían ser muy distintas si esta se daba en seco.

"Está claro que las condiciones han ayudado, ya que en seco está por delante Álex. Ahora, cuando se trata de agua y hay que fluir más que empujar tanto, ahí sí que me siento mucho más cómodo. Habra que ver cómo va la cosa en carrera. Parece que las dos serán en seco y si es se así habrá que ver qué nivel tenemos. Ya digo, Álex estaba delante y también Di Giannantonio. La sprint y la carrera serán completamente diferentes a esto. Lo importante es estar ahí arriba en la parrilla y salir bien. Después ya se verá", comentaba el vigente campeón mundial.

Jorge Martín puede ponerse líder del Mundial de MotoGP

Más allá de no tener el mejor sábado al no poder terminar la sprint, la situación de Jorge Martín (campeón en 2024) no ha cambiado lo más mínimo, ya que con 77 puntos está a solo cuatro del líder del campeonato, Marco Bezzecchi (empieza cuarto en parrilla). Las cuentas son claras, ya que en caso de ganar la carrera se colocará primero.

En cuanto al resto de españoles, Aléx Márquez comienza desde la quinta posición y Pedro Acosta lo hace desde la sexta. Para ello, y para el madrileño, será esencial hacer una buena salida para no verse abocados a la épica.