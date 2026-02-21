Nicolò Bulega empieza arrasando en Phillip Island

Nicolò Bulega ha sido el mejor de la primera carrera del mundial de Superbikes, haciendo buenos los pronósticos que lo colocan como el gran favorito una vez que Toprak Razgatlioglu se ha ido a MotoGP

El mundial de Superbikes ha perdido este 2026 al que ha sido su gran figura de los últimos años, Toprak Razgatlioglu, quien tras arrasar de forma incontestable decidió que era el momento de lanzarse a la aventura y probar suerte en el mundial de MotoGP a lomos de una Yamaha. Así que el certamen de las motos de serie se quedó sin referente, pero ha comenzado con una nueva estrella, Nicolò Bulega, el gran rival del turco, que ahora sin él ha dejado claro en Australia que este es su año.

El italiano dominó con autoridad esta primera carrera de la primera cita del campeonato del mundo de Superbikes en Phillip Island. Desde el mismo momento que comenzó la prueba, Bulega, autor del mejor tiempo de entrenamientos, se puso al frente de la carrera, tirando con un fuerte ritmo para distanciarse de todos sus rivales, entre los que destacaban Yari Montella y Alex Lowes. Mientras que la gran esperanza español, Álvaro Bautista, estrenando con la Ducati satélite, no tuvo demasiada suerte y se fue por los suelos a las primeras de cambio en la curva once de la segunda vuelta al trazado australiano.

En apenas un par de vueltas Bulega ya contaba con más de un segundo de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Montella, mientras que Lowes comenzó a tener problemas con Lorenzo Baldasarri, que se fue acercando a él hasta superarlo en la cuarta vuelta de carrera. El desarrollo de la prueba fue prácticamente el mismo vuelta tras vuelta, pues Bulega acumuló tras segundos de ventaja en el ecuador de la carrera, con Montella y Baldasarri consolidando la segunda y tercera posición, respectivamente.

Por detrás de ellos, Alex Bassani sujetaba a Sam Lowes, mientras se acercaba hasta ellos el español Iker Lecuona, en una constante remontada desde el principio de la carrera. Al término de las 22 vueltas de carrera, la victoria de Bulega resultó inapelable, por delante de sus compatriotas Yari Montella y Lorenzo Baldasarri, con Iker Lecuona como el mejor español, quinto, por detrás de Sam Lowes en su primera carrera en Superbikes, y el portugués Miguel Oliveira, en la octava plaza también estrenándose en el certamen con la BMW.

Masía deja grandes sensaciones en Supersport

En la primera carrera de Supersport hemos visto un triunfo español de la mano de Jaume Masiá, quien dominó la carrera tras acceder al liderato después de completar la primera vuelta, y a partir de ahí el campeón del mundo de Moto3 comenzó a marcar distancias respecto a todos sus rivales y quienes más se le acercaron fueron Phillip Oettl y el local Oli Bayliss, que completaron el podio, dejando en la cuarta plaza a otro campeón mundial español como Albert Arenas.