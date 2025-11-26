La pelea por el WRC empieza a lo grande en Arabia

El mundial de rallies ha llegado a su última cita, en Arabia Saudí, con todo por decidir, y tras el primer día de competición todo parece muy abierto, aunque quien está un paso por delante es Ott Tanak

Despedirse a lo grande, eso es lo que quiere hacer Ott Tanak en el mundial de rallies. El piloto estonio anunció que se iba a retirar al final de esta campaña y ahora, en la prueba que pone fin a esta edición del WRC, el rally de Arabia Saudí, ha comenzado a lo grande siendo el más rápido en la primera jornada. Aunque lo verdaderamente interesante está en quien es capaz de conseguir el título mundial, algo a lo que se postulan Sebastien Ogier, que busca el sorpasso a Sebastien Loeb en la clasificación histórica; Kalle Rovanpera, que también se despide, en su caso para irse a los monoplazas; y Elfyn Evans, actual líder de la general.

El estonio de Hyundai fue el más rápido este miércoles en el inicio de este Rally de Arabia Saudí, en una jornada marcada por el segundo puesto de Sebastien Ogier en su intento por asaltar el liderato, en manos del británico Evans, quinto hoy. que anunció su retirada tras el Rally de Japón, registró el tiempo más rápido de esta primera jornada, una Súper Especial, Jameel Motorsport, de 5,22 kilómetros, con 3:53.3. El estonio aventajó en 1,2 segundos a Ogier, segundo, y en 1,6 al letón Martins Sesks, la sorpresa con el Ford.

Por su parte, el actual líder de este WRC, Evans, terminó en quinta posición a 2,1 segundos de la cabeza. Por delante, el belga Thierry Neuville, compañero de equipo de Tänak, fue cuarto a 2 segundos. Otro de los favoritos, el finlandés Kalle Rovanperä, que a sus 25 años también anunció su retirada al finalizar esta prueba para irse a correr la Super Formula japonesa como paso previo a la F2 y a un futuro en la Formula 1, registró el sexto mejor tiempo a 2,5 segundos.

La general, en un puño

A la espera de finalizar esta última prueba del año, Evans lidera la clasificación general con 272 puntos, seguido por Ogier con 269 y por Rovanperä con 248. Por eso mismo lo que suceda en este fin de semana será clave, y aunque el británico es el que mejor lo tiene, tanto el francés como el finés tienen una muy buena oportunidad. Aunque eso sí, por ahora es el mítico Tanak quien se agarra a no tener nada quie perder para ser aún más agresivo en estos días que vienen en territorio saudí, en el que cualquier error se paga muy caro.