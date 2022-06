El deseado Fernando Pacheco ya ha elegido a su nuevo equipo

El portero tiene previsto dejar el Deportivo Alavés y apuntan a que falta que las dos escuadras involucradas lleguen a su acuerdo para cerrar el traspaso

Fernando Pacheco era uno de los porteros más deseados en este mercado de fichajes. El extremeño no tiene en sus planes permanecer en Segunda división después del descenso del Deportivo Alavés y su deseo es el de salir a un nuevo equipo para empezar otra etapa en su trayectoria deportiva. Sabedor, de forma pública, de que el Deportivo Alavés no podía mantenerlo por su contrato, y quedándole un sólo año de vinculación con la entidad babazorra, acaba en verano de 2023, al deseado arquero no le ha faltado propuestas durante estas semanas, pero ya se ha decidido por una, siendo la del Getafe CF la seleccionada.

Según ha informado Gemma Santos, periodista de la Cadena COPE y con buenas conexiones en el Getafe CF, Fernando Pacheco ha elegido fichar por el equipo azulón debido a que quiere estar en la ciudad de Madrid junto a su familia. No hay que olvidar que el cancerbero brotó de las categorías inferiores del Real Madrid, en donde fue señalado como uno de los porteros más prometedores de su generación. De allí, salió por falta de oportunidades y para desarrollarse de la mejor forma posible, lo cual ha conseguido en el Deportivo Alavés, en donde se ha convertido en uno de los mejores porteros de España y LaLiga en las últimas temporadas.

Fruto de ello, no pocas veces ha sido sondeado Fernando Pacheco por Sevilla FC y Real Betis Balompié entre otros, puesto que en caso de necesidad en el arco los clubes sevillanos tenían bien situado al de Badajoz, pero las fuertes exigencias económicas del Deportivo Alavés hicieron que ningún movimiento o sondeo fructificase.

Ahora, ni Sevilla FC ni Real Betis Balompié, están en la carrera por fichar a Fernando Pacheco, el cual, si bien ha elegido, está en espera de que Getafe CF y Deportivo Alavés lleguen a un acuerdo para cerrar el traspaso del extremeño a la escuadra madrileña. Lo que viene a ser lo más difícil de la operación.

En este caso, el Getafe CF de Ángel Torres le ha ganado la partida a RCD Espanyol, UD Almería, RCD Mallorca o incluso Atlético de Madrid, todos apuntados por la misma fuente, quienes han intentado convencer al guardameta para que se una a sus proyectos deportivos sin tener éxito.

Fernando Pacheco no es el único futbolista que está en la rampa de salida del Deportivo Alavés, ya que la entidad de Vitoria también oye ofertas por Luis Rioja, que no tiene ninguna propuesta en firme aún, y por Rubén Duarte, al que quieren UD Almería y RCD Mallorca, tal y como anuncia Javier Lekuona en el diario AS.