Marcelino, el futuro del banquillo del Athletic y la vía de Diego Martínez

El cambio de presidencia en el club bilbaíno este verano tiene abierto el futuro del entrenador en San Mamés

"El momento de mi renovación será al final (de temporada)", aclaró días atrás Marcelino García Toral, cuando fue cuestionado públicamente sobre su renovación y el futuro del banquillo del Athletic Club. Una polémica que el técnico asturiano quiso zanjar de la manera más franca posible, dejándola aparcada hasta final de temporada.

La razón es simple. En San Mamés hay elecciones el próximo verano y la actual presidencia, encabezada por Aitor Elizegi, no se presentará a la reelección. Es decir, que habrá un cambio de presidente en el Athletic Club sí o sí. Y, por tanto, a Marcelino le resulta "muy difícil" dar el paso de renovar ante el cambio que se avecina. Así lo explicaba él mismo: "Es muy difícil. Vine con una Junta Directiva, un Director General y un Director Técnico que me mostraron confianza, que siempre me han dado confianza y cariño, y que en los momentos que han sido complicados siempre me han mostrado respaldo. Y es muy difícil dar el paso. ¿Cuando será el momento. Pues será al final, cuando veamos los resultados".

Y en esa línea, Marcelino apostó porque su renovación deje de ser "un tema recurrente" hasta final de temporada: "Veremos si mi continuidad es lo mejor para el club. Pero no quiero que sea un tema recurrente. Ya se verá"

Sus declaraciones, sin embargo, no han conseguido zanjar la polémica. Y menos las especulaciones. De hecho, ha sido vinculado con el banquillo del Atlético de Madrid, si Simeone decidiera poner fin a su etapa como técnico colchonero tras una temporada complicada en la que muchos consideran que ha llegado el fin de un ciclo. Hasta el propio Marcelino fue cuestionado sobre ello, asegurando que no entiende al Atlético de Madrid sin el Cholo Simeone.



Iraola, Karanka, Diego Martínez... Colocan nombres al banquillo del Athletic Club

En cualquier caso, en el Athletic Club está todo abierto de cara a quién será el entrenador que ocupe su banquillo el próximo curso. De hecho, ya están empezando a sonar algunos nombres, como el de Andoni Iraola, al que su buen hacer al frente del Rayo Vallecano a lo largo de este curso, aunque en las últimas semanas han bajado el pistón. Todo dependerá, claro está, de quién sea el nuevo presidente.

De ahí que también haya empezado a sonar la vía de Diego Martínez, quien se encuentra sin equipo desde que el pasado verano decidiera no renovar con el Granada CF y este curso se haya dedicado a seguir formándose como preparador, estudiando la Premier y perfeccionando el inglés. Una opción que estaría estrechamente ligada con la figura de Fran Garagarza como director deportivo, quien suena como tal para el conjunto bilbaíno por parte de alguna de las candidaturas a la presidencia, tal y como se hizo eco Marca hace algunas semanas. Una posibilidad que el propio Garagarza no descartó durante su intervención en La Pizarra de Quintana, como sí hizo, en cambio, con la posibilidad de enrolarse en la disciplina de la Real Sociedad. "Me hablas de la Real Sociedad. Evidentemente, con lo que están haciendo, con lo que ya llevan y trabajando durante un tiempo alto, con la entrada de Roberto Alabe€ El club, de lo que era a lo que es; no tiene nada que ver. Ya es un modelo, lo que ya ha hecho Roberto Olabe es un aval. Entiendo que no van a pensar en mí. Primero, porque Olabe tiene contrato. Y segundo, porque está a un nivel de conocimientos altísimo y ahí están sus resultados. ¿Es la Real Sociedad un club al que le esté dedicando un porcentaje alto de horas de trabajo? Pues no", resaltó el ex director deportivo del Eibar, quien junto a su grupo de trabajo se está preparando para afrontar un nuevo reto deportivo. Una posibilidad en la que sí dio a entender que tendría cabida el Athletic Club, de no continuar Marcelino.

Y por ello, explicó Garagarza que sigue "trabajando y analizando" para "estar lo más preparado posible". "Si te llama alguien, por lo menos saber de qué hablar. Que no te pille que no conoces a ese club, a ese equipo, que no has visto a los equipos de la estructura de ese club, que no sepas qué jugadores hay que acaban contrato, qué entrenador hay. Evitar que si te llama alguien, ese alguien diga pues éste ha estado todo el año de vacaciones, no ha visto prácticamente nada y no está preparado", siguió argumentando Garagarza.

Un trabajo exhaustivo en el que está poniendo mucho hincapié en ver a los juveniles y los filiales de los clubes en los que considera que puede haber opciones, como el mismo indicó. Eso, y "tener conocimiento de entrenadores, de jugadores, de mercado€". En definitiva, un ambicioso plan que, entre otras cosas, le ha llevado en este tiempo a reunirse con Diego Martínez y con Aitor Karanka, algo que "estando en un club hubiera sido muy complicado".

Durante dichos contactos, según el portal Entrenadores de Fútbol, se habría tratado la posibilidad de que Garagarza acabara en el Athletic Club como director deportivo y Marcelino, finalmente, no siguiera al frente del conjunto bilbaíno el próximo curso. Oportunidad para la que el ex del Eibar vería con muy buenos ojos a ambos técnicos.