La resurrección de Ander Capa en el Athletic

El lateral de 30 años volvió a pisar el césped de San Mamés más de un año después

Ander Capa saltó al terreno de juego en el minuto 87 frente a Osasuna y la Catedral respondió sorprendida y alegre por la entrada del jugador. El jugador no había disputado ni un solo minuto durante toda la temporada. Todo apunta a que Marcelino lo hizo a modo de despedida ante la afición de los leones, al acabar contrato con el club el 30 de junio.

El 25 de abril de 2021, frente al Atlético de Madrid, el jugador sufrió una rotura del ligamento lateral interno que le apartó definitivamente hasta hoy. Muchos han apuntado que tras la decisión del jugador de no renovar, la junta tomó la decisión de que no disputase ni un solo minuto. "Que quede claro que si Capa no juega es solo decisión mía", contestaba Marcelino en una ocasión para aclarar la situación. "El entrenador, acertada o equivocadamente decide no poner a este futbolista porque cree que hay otros que son más solventes en esa posición", añadía.

El puesto ha estado cubierto por De Marcos, todo un veterano; el ya consagrado Lekue y el joven Petxarroman. "Quien dice que Capa no juega porque no renueva, miente. Siempre he tomado las decisiones que consideraba que eran las mejores para el grupo y las más justas a nivel individual y colectivo. Si Capa no juega es porque tenemos mucha acumulación de futbolistas en esa posición y considero que hay otros mejores que él", demostró Marcelino.

La afición del Athletic aun así le guardó cariño y respeto al jugador al salir al campo con una ovación. También desde la grada se gritaba el "¡Capa quédate!". El lateral tan solo ha calentado por banda en varias ocasiones, pero ha entrado en las convocatorias cuando ha estado disponible.

"Creo que se daba la circunstancia de que un futbolista que ha pasado un año muy complicado para él tuviera esa posibilidad. Lo hablé con él, se mostró dispuesto a ello y muy bien. Lo que le ha pasado a Capa le pasa a muchos jugadores y no ha tenido suerte conmigo, porque me he decantado por otros, pero esta vez se dio la circunstancia y entró en el partido", explicaba Marcelino. "Puede que el ciclo de Capa tampoco haya finalizado, puede darse la posibilidad de que ambos podemos seguir, o ninguno, o uno", finalizaba un Marcelino que ya también empieza a ver la puerta de salida en el conjunto vasco.