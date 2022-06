El entorno de Emerson Royal aclara su futuro

El lateral brasileño del Tottenham Hotspur, ex de Betis y Barcelona, ha sido vinculado al Atlético de Madrid en las últimas horas, lo cual no ha gustado nada

No han pasado ni 72 horas desde que se filtrara la noticia de que Emerson Royal, ex del Real Betis y FC Barcelona, era objeto de interés del Atlético de Madrid, quien busca lateral diestro de cara a la próxima temporada, para que surgiera la polémica en el entorno del brasileño a quien no le ha agradado nada que SKY Sports sugiriera que su futbolista pueda abandonar el Tottenham Hotspur un año después de que aterrizara en la escuadra arraigada en el norte de Londres.

Ha sido su padre, y representante al mismo tiempo, quien ha salido en primera persona para detener cualquier hipótesis que afecte al futuro deportivo de su hijo, dejando claro que, por el momento, no quiere saber nada de un cambio de aires. Además, se mostró muy molesto, asegurando en Mundo Deportivo, de que esa información había sido filtrada por alguien que no es cercano a su chico. "Nuestro intermediario con la prensa es el periodista y neurocientífico portugués Fabiano de Abreu Agrela. Él no solo es responsable de la información de Emerson, sino que trata cuestiones mentales y de alto rendimiento".

Además dejó caer que el futuro de Emerson Royal pasa por hacerse un nombre y una carrera deportiva de prestigio en el Tottenham Hotspur. "Incluso me reveló que este tipo de rumor no es bueno por el momento ya que el jugador está muy feliz en el Tottenham y vive un buen momento en su carrera, que mejorará aún más".

Finalmente, añadió que no sólo lleva a Emerson, que también es agente de más futbolistas que están pendientes de resolver su futuro, si bien confirmó que conversó con el Atlético de Madrid. "Tuve en una conversación informal con el Atlético de Madrid, pero no soy sólo el agente de Emerson Royal, tengo otros jugadores, por lo que no puedo confirmar esta información dada a conocer en la prensa".

La salida de Emerson Royal del Tottenham Hotspur es sumamente complicada debido a que la escuadra inglesa desembolsó unos 25 millones de euros hace sólo un año por adquirirlo del FC Barcelona. Por lo que, por el momento, exige unas cifras a las que el Atlético de Madrid no se puede ni acercar tal y como se ha comprobado en la firma del centrocampista que necesitaba imperiosamente donde se ha decantado por Axel Witsel como agente libre, que acabó contrato con el Borussia Dortmund, sin llegar a poder abordar la contratación de Boubacar Kamara, que eligió al Aston Villa, o a Guido Rodríguez, por el que no puede satisfacer las pretensiones económicas que pide un Real Betis que no va a ceder por vender a uno de sus pilares.

Es precisamente el Real Betis Balompié quien está pendiente de un posible traspaso internacional de Emerson Royal, pues de darse, gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA le haría percibir una poco de dinero, que nunca viene mal.