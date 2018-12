El Barça se juega el honor y la bolsa; el Tottenham, la vida

El Barcelona, ya clasificado como primero de grupo para los octavos de final de la Champions, se juega este martes frente al Tottenham Hotspur (21:00 horas) finalizar invicto en la liguilla de la competición, mientras que los londinenses necesitan firmar el mismo resultado que el Inter de Milán para seguir vivos.

Los de Ernesto Valverde han sumado trece de los quince puntos en juego y han ganado todos los partidos menos el empate cedido en el Giuseppe Meazza ante el Inter de Milán, un partido que dominaron en todas las facetas y que vieron cómo Mauro Icardi les igualó a poco del final (1-1). Están los azulgrana en un gran momento. Son líderes en solitario con tres puntos de diferencia sobre Sevilla y Atlético de Madrid y la mejor noticia para ellos es que en los dos últimos partidos ligueros (Villarreal y Espanyol) han dejado su puerta a cero. Además, Leo Messi, después de su problema físico, ofrece su mejor versión, como se vio en el derbi ante el Espanyol, al anotar dos goles después de magistrales lanzamientos de falta. Su actuación la culminó con una asistencia de gol.

Frente a los ingleses, Valverde no tiene previsto poner en práctica rotaciones, atendiendo a sus declaraciones tras el partido ante los de Rubi: "Respetamos mucho la competición. Haré la alineación de acuerdo con los intereses del Barça, no del Inter". Como la lista de convocados no se conocerá hasta esta tarde, es probable que para entonces el técnico haya recuperado a Arthur Melo, ausente en los últimos partidos por una sobrecarga muscular, lo que ha propiciado la entrada como titular del chileno Arturo Vidal. Otra de las incógnitas a desvelar es si Coutinho continua en el banquillo de salida o si Valverde decide darle un toque de atención a Dembélé, que en el entrenamiento del domingo llegó dos horas tarde.

Además del prestigio, el Barça también se juega un buen pellizco económico. Hasta ahora tiene acumulado los 15,25 millones de euros del fijo por participar; 11,7 millones por los puntos conseguidos (la victoria se paga a 2,7 millones y el empate a 900.000) y 9,5 millones por asegurarse su clasificación para octavos. En total: 36,45 millones de euros.

Para el Tottenham Hotspur, el Camp Nou es la parada definitiva, que de no sacar el mismo resultado que el Inter de Milán contra el PSV Eindhoven, se quedará fuera de los octavos de final de la 'Champions'. No son halagüeños los pronósticos para los de Mauricio Pochettino, que ya fueron goleados en el encuentro de ida por el Barça (2-4) y que fuera de su casa postiza, Wembley, han pinchado tanto en Italia como en Eindhoven. Además, llegan a Barcelona con varias bajas de importancia y con dudas, sobre todo, en el lateral derecho.



Kieran Trippier, el carrilero habitual en el esquema de Pochettino, está fuera por problemas físicos, por lo que Serge Aurier ha asumido la banda en su ausencia. Sin embargo, el francés se tuvo que retirar lesionado en el duelo de este fin de semana ante el Leicester City. Si no se recupera a tiempo, el joven Kyle Walker-Peters, que solo ha disputado doce minutos en la Premier esta temporada, sería el encargado de tapar el flanco izquierdo del ataque 'Blaugrana'. Sin el central argentino Juan Foyth, no inscrito en la competición, Jan Vertonghen y Toby Alderweireld formarán en la zaga, en tanto que se espera que Pochettino, como en los partidos importantes, opte por un centro del campo físico, con Moussa Sissoko, Eric Dier y Christian Eriksen, que tuvo descanso contra el Leicester, como toque de calidad. Arriba, pocas dudas quedan. El gran estado de forma de Heung-Min Son le otorga la vitola de mayor peligro, casi por encima de Harry Kane. El surcoreano ha anotado tres goles y ha repartido dos asistencias en sus últimos cuatro partidos de liga y parece totalmente recuperado de unos meses en los que tuvo que luchar en el césped para evitar el servicio militar en su país. A su lado estará Kane, con cuatro goles en la competición europea, y Alli, ambos encargados de intentar aprovechar los resquicios defensivos del Barcelona para no tener que estar pendientes de lo que ocurre a más de 1.000 kilómetros de distancia en el Giuseppe Meazza.





Alineaciones probables:

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal o Arthur; Messi, Suárez y Coutinho o Dembélé.

Tottenham Hotspur: Lloris; Walker-Peters, Vertonghen, Alderweireld, Davies; Sissoko, Dier, Eriksen; Alli, Son y Kane.

Árbitro: Mirolad Maic (SRB). Hora: 21:00. Camp Nou.